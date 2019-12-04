Son Dakika Haberleri: Atmosferdeki karbondioksit oranı 800 bin yılın en yüksek seviyesinde
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Atmosferdeki karbondioksit oranı 800 bin yılın en yüksek seviyesinde

6 saat önce

Kömür kullanımının azalmasına rağmen doğal gaz tüketimindeki artış nedeniyle karbondioksit salımı, 2019 yılında yeni bir rekor kıracak. Araştırmacılar atmosferdeki karbon seviyesinin son 800 bin yıldaki en yüksek noktaya ulaşacağını açıkladı

Atmosferdeki karbondioksit oranı 800 bin yılın en yüksek seviyesinde, System.String[]

Kömür kullanımının azalmasına rağmen doğal gaz tüketimindeki artış nedeniyle karbondioksit salımı, 2019 yılında yeni bir rekor kıracak. Araştırmacılar atmosferdeki karbon seviyesinin son 800 bin yıldaki en yüksek noktaya ulaşacağını açıkladı.


Küresel Karbon Projesi isimli çevreci inisiyatifin yıllık raporuna göre, bu sene karbondioksit emisyonu yüzde 0,6 oranında yükseldi. Bu oran her ne kadar daha önceki yıllara göre daha düşük olsa da, 2015 yılında Paris Antlaşması ile yapılan taahhütlerin çok gerisinde.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:28 
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