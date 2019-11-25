Son Dakika Haberleri: Atmosferdeki sera gazı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı
Son Dakika Güncel Atmosferdeki sera gazı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika

Atmosferdeki sera gazı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı

6 saat önce

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğinin ana etmenlerinden atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun 2018'de rekor seviyelere ulaştığını duyurdu.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğinin ana etmenlerinden atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun 2018'de rekor seviyelere ulaştığını duyurdu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) alt kuruluşlarından WMO, İspanya'nın başkenti Madrid'de gelecek hafta başlayacak BM İklim Zirvesi'nden önce sera gazı salınımıyla ilgili yeni raporunu açıkladı.

Raporda, 2017'de 405,5 ppm (milyon parça başına) olan atmosferdeki karbondioksit (CO2) konsantrasyonun, 2018'de 407,8 ppm'ye çıktığı kaydedildi.

Atmosfere sera gazı salınım oranının geçen 10 yıl ortalamasından daha hızlı şekilde gerçekleştiği belirtilen raporda, CO2'nin, atmosferde yüzyıllarca, okyanuslarda ise daha da uzun süre kaldığı uyarısında bulunuldu.

Raporda, atmosferdeki ısı tutucu sera gazı yoğunluğunun geçen yıl yeni rekor seviyeye ulaştığının altı çizilerek, "Bu uzun süredir devam eden eğilim yeni nesillerin, yükselen hava sıcaklıkları, hava koşulları, su stresi, deniz seviyesinin yükselmesi ile deniz ve kara ekosistemlerinde bozulma gibi iklim değişikliğinin giderek daha ciddi etkileriyle karşılaşacağı anlamına geliyor." değerlendirilmesine yer verildi.

BM Cenevre Ofisi'nde rapora ilişkin basın toplantısı düzenleyen WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Paris İklim Anlaşması'ndaki tüm taahhütlere rağmen atmosferdeki sera gazı yoğunluğu seviyesinde düşüş işareti gözlenmedi." dedi.

Taalas, iklim değişikliği konusunda, "taahhütlerin eyleme dönüştürülmesi ve gelecek nesillerin refahı uğruna daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Dünya'nın, karşılaştırılabilir bir CO2 konsantrasyonuyla üç ila beş milyon yıl önce karşılaştığını hatırlatmakta fayda var. O zamanlar, sıcaklık 2-3 derece daha fazlaydı, deniz seviyesi de şu andan 10-20 metre daha yüksekti." diye konuştu.

Atmosferdeki sera gazı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı

Birleşmiş Milletler, İspanya, Madrid, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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