ATO, Azerbaycan'daki şehit yakınlarına yönelik projeye destek verdi - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO), Azerbaycan'da gazilere ve şehit yakınlarına hizmet sunan görevlilerin eğitimine yönelik "Gazilerin ve Şehit Yakınlarının Güçlendirilmesi Projesi"nde yer aldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) koordinatörlüğünde, Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan Zorunlu Sağlık Sigortası Kurumu, Ankara Üniversitesi ve ATO iş birliğiyle hayata geçirilen "Gazilerin ve Şehit Yakınlarının Güçlendirilmesi Projesi"nin açılışı çevrim içi yapıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, buradaki konuşmasında, proje kapsamında şehit yakınlarını ve gazileri destekleyen psikolog, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanlarına çevrim içi eğitim verileceğini belirtti.

Baran, projenin, kardeş Azerbaycan topraklarını korumak için canını ortaya koyan şehitlerin yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının yaşadıkları travmayla başa çıkma kapasitelerini artırmak ve psikolojik onarım süreçlerini kolaylaştırmak için hayata geçirildiğini bildirdi.

ATO'nun projede yer almaktan onur duyduğunu belirten Baran, "Azerbaycan ile biz candan öte kardeşiz. Tarihimizde birbirimiz için gerektiğinde ölmeyi bildik. Şimdi birbirimizi daha iyi yaşatmak ve güçlendirmek için harekete geçiyoruz. Topraklarımız farklı adlarla tanımlanıyor olsa da şehit bizim şehidimiz, gazi bizim gazimizdir. Maddi ve manevi olarak desteklemek de bizim vazifemizdir." ifadelerini kullandı.

Baran, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması sırasında Türkiye'nin Azerbaycan'ın hep yanında olduğuna işaret ederek, "Dilimiz bir, dinimiz bir, kültürümüz bir, geçmişimiz bir, geleceğimiz de bir. Bakü Şehitliği de bunun en güzel sembolüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında, Azerbaycan'da görev yapan 72 meslek mensubuna Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyelerince "krize müdahale" ve "psikolojik ilkyardım" eğitimleri verilecek.