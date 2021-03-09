ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Başkentimizde yeni iş alanları oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, başkentte yeni iş alanları oluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, Türkiye Genç İşadamları Derneğinin (TÜGİAD) 11. Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, TÜGİAD'ın çalışmalarının başkent ekonomisine katkısına değinerek, ATO olarak iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Tekstilden mekaniğe, otomotivden yedek parçaya kadar ülkenin ekonomisi için önemli sektörlerin öncülerinin Ankara'da olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ankara'nın 20 milyar dolara varan dış ticaretinde TÜGİAD ve ATO üyelerinin etkisini hepimiz biliyoruz. Başkentimizde yeni iş alanları oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın coğrafi olarak avantajlı bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, başkentten yurt dışına direkt uçuşların ticaret ve turizmin gelişmesi açısından önemli olduğunun altını çizdi. Yılmaz, "Anadolu'nun geleneksel ürünlerini ihracatın konusu haline getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.