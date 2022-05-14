Yılmaz: "Bir Fincan Kahve İçin 200 Litre Su Kullandığımız Müddetçe Dünyamızdan Vazgeçmiş Oluyoruz" - Son Dakika
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Yılmaz: "Bir Fincan Kahve İçin 200 Litre Su Kullandığımız Müddetçe Dünyamızdan Vazgeçmiş Oluyoruz"

14.05.2022 10:57
Yılmaz: "Bir Fincan Kahve İçin 200 Litre Su Kullandığımız Müddetçe Dünyamızdan Vazgeçmiş Oluyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi'nde “Bir deri ayakkabı için 22 ton, bir tişört için 1.7 ton, bir fincan kahve için 200 litre su kullandığımız gerçeğini konuşmadığımız müddetçe kar etmiş olmuyor, toprağımızdan, suyumuzdan, havamızdan yani dünyamızdan vazgeçmiş oluyoruz” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi'nde "Bir deri ayakkabı için 22 ton, bir tişört için 1.7 ton, bir fincan kahve için 200 litre su kullandığımız gerçeğini konuşmadığımız müddetçe kar etmiş olmuyor, toprağımızdan, suyumuzdan, havamızdan yani dünyamızdan vazgeçmiş oluyoruz" dedi.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (ŞEKER-İŞ) Sendikası, "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi" düzenledi. Ankara'da bir otelde yapılan zirvede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ŞEKER-İŞ Sendikası Başkanı İsa Gök, FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık konuştu. Zirveye çok sayıda sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye'de her üç kişiden birinin gıda ve gıda ile bağlantılı sektörlerde çalıştığını belirterek, bu yüksek oranın avantajlarından yararlanarak gıda konusunda bilinçlenmeye sektörlerden başlanabileceğini söyledi.

Yeşil dönüşümün devamlılığını sağlamak için gelecek yüzyılın sorunlarına çözüm üretilmesi gerektiği vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Biz iş dünyası olarak ekonomik faaliyetleri de yakından etkileyecek iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularının farkındayız. Doğal kaynak maliyetini bilançoda göstermeden rekabet etmeyi bırakıp, dünyayı düşünerek üretim yapmamız gerektiğini tartışmaya başladık. Bir deri ayakkabı için 22 ton, bir tişört için 1.7 ton, bir fincan kahve için 200 litre su kullandığımız gerçeğini konuşmadığımız müddetçe kar etmiş olmuyor, toprağımızdan, suyumuzdan, havamızdan yani dünyamızdan vazgeçmiş oluyoruz."

Yılmaz, yeni dönemin fırsatlarını yakalayarak, dünyada söz sahibi olabilmek için bu konuda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmek gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yılmaz: Bir Fincan Kahve İçin 200 Litre Su Kullandığımız Müddetçe Dünyamızdan Vazgeçmiş Oluyoruz
Yılmaz: Bir Fincan Kahve İçin 200 Litre Su Kullandığımız Müddetçe Dünyamızdan Vazgeçmiş Oluyoruz
Yılmaz: Bir Fincan Kahve İçin 200 Litre Su Kullandığımız Müddetçe Dünyamızdan Vazgeçmiş Oluyoruz
Yılmaz: Bir Fincan Kahve İçin 200 Litre Su Kullandığımız Müddetçe Dünyamızdan Vazgeçmiş Oluyoruz

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Yılmaz: 'Bir Fincan Kahve İçin 200 Litre Su Kullandığımız Müddetçe Dünyamızdan Vazgeçmiş Oluyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılmaz: "Bir Fincan Kahve İçin 200 Litre Su Kullandığımız Müddetçe Dünyamızdan Vazgeçmiş Oluyoruz" - Son Dakika
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