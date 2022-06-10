ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Kooperatifleşme Aktar Mesleğini İcra Edenler Arasında Dayanışmayı Artıracaktır" - Son Dakika
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ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Kooperatifleşme Aktar Mesleğini İcra Edenler Arasında Dayanışmayı Artıracaktır"

10.06.2022 14:51
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Kooperatifleşme Aktar Mesleğini İcra Edenler Arasında Dayanışmayı Artıracaktır"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Tıbbi Aromatik Bitki Kooperatifi Genel Kurulu'nda “Kooperatifleşmenin aktarlık mesleğini icra eden üyelerimiz arasında dayanışmayı artıracağına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyorum. Kooperatifleşme, sektörleri bir araya getirerek üretimdeki ve ihracattaki kazanımı en üst seviyeye yükseltebilecek bir oluşum. Bu nedenle üyelerimizin kooperatifleşerek güçlenmesini destekliyoruz” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Tıbbi Aromatik Bitki Kooperatifi Genel Kurulu'nda "Kooperatifleşmenin aktarlık mesleğini icra eden üyelerimiz arasında dayanışmayı artıracağına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyorum. Kooperatifleşme, sektörleri bir araya getirerek üretimdeki ve ihracattaki kazanımı en üst seviyeye yükseltebilecek bir oluşum. Bu nedenle üyelerimizin kooperatifleşerek güçlenmesini destekliyoruz" dedi.

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, ATO'nun 23 numaralı Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi'ne dahil Sorumlu Tıbbi Aromatik Bitki Kooperatifi'nin 2. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Yılmaz şunları söyledi:

"KATMA DEĞER KAZANDIRABİLİRİZ"

"Şehrimizin yaşam ve tarım alanı dışındaki arazisi endemik bitkilerin yetiştirilmesi için kullanılabilir. Tıbbi Aromatik Bitkiler Kooperatifi sözleşmeli tarım üretimi gerçekleştirerek bu bitkilerden katma değerli ürün üretebilir. Endemik bitkiler son yıllarda geniş bir alanda kullanılıyor ve ihracatı yapılabilen bir ürün. Bu alanda direkt rafta yer alabilecek ürün üretimi gerçekleştirerek katma değer kazandırabiliriz. Endemik bitkilerin üretimi, yeni istihdam alanlarının oluşmasına ve cari açığın azalmasına katkı sağlayacaktır.

"KOOPERATİFLEŞEREK GÜÇLENMEYİ DESTEKLİYORUZ"

Kooperatifin ürettiği ürünler, aktarlık sektöründeki ithal girdileri azaltırken, bu alanda ihracatın da yolunu açacak. Kooperatifleşmenin aktarlık mesleğini icra eden üyelerimiz arasında dayanışmayı artıracağına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyorum. Kooperatifleşme, sektörleri bir araya getirerek üretimdeki ve ihracattaki kazanımı en üst seviyeye yükseltebilecek bir oluşum. Bu nedenle üyelerimizin kooperatifleşerek güçlenmesini destekliyoruz.

"DÜNYA'YA BU KOOPERATİF ÜZERİNDEN İHRACAT YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Anadolu'daki bitki çeşitliliği açısından rekabet avantajına sahip olan aktarlık sektörü için titizlikle yürütülen kooperatif çalışmaları, sorunları asgariye indirerek, ticari faaliyetleri geliştirecektir. Dünyaya ihracat yapabileceğimiz bir dayanışmayı bu kooperatif üzerinden planlıyoruz."

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Kaynak: ANKA

Ankara Ticaret Odası, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'Kooperatifleşme Aktar Mesleğini İcra Edenler Arasında Dayanışmayı Artıracaktır' - Son Dakika

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