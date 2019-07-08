ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, Moskova Kentsel Forumu'na katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Rusya'da gerçekleşen 9. Moskova Kentsel Forumu'na katıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Rusya'da gerçekleşen 9. Moskova Kentsel Forumu'na katıldı.



9. Moskova Kentsel Forumu'na katılan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile yapılan toplantıya da katıldı. Sobyanin'i 19-21 Eylül tarihleri arasında ATO'nun gerçekleştireceği 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne davet eden Yılmaz, "Rusya'nın Türkiye ile gıda alanlarında geçmişte yaptığı iş birlikleri doğrultusunda yeni alım heyetleri kurmalı ve bu yolla ilişkilerimizi geliştirmeliyiz" dedi.



Sergey Sobyanin ise, bir heyetle birlikte zirve için Ankara'ya gelebileceğini ve Yılmaz'ın teklif ettiği Türkiye-Rusya İş Forumu'nun Ankara'da yapılması durumunda foruma katılabileceğini ifade etti. Sobyanin'e Ankara'daki sağlık turizmi potansiyelini anlatan Yılmaz, Ankara'da uzman doktor sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu, sağlık maliyetlerinin de diğer illere oranla daha düşük olduğunu söyledi. Başkent'in iyi bir sağlık altyapısına sahip olduğunu kaydeden Yılmaz, Rusya'dan Türkiye'ye yapılacak sağlık turizmi ile ilgili iş birliği yapmak istediklerini ifade etti.



Forumda Yandex Başkan Yardımcısı Tigran Khudaverdyan ile de görüşen Yılmaz, akıllı şehir geliştirmeleri, online ticaret ve hayatı kolaylaştıran uygulamalar hakkında konuştu.



Rus ve Türk iş adamlarına yatırım çağrısı



Yılmaz, Moskova'da Rus-Türk İş Adamları Birliği (RTİB) binasında Rusya'da yaklaşık 2,5 milyar dolara yakın iş yapan Türk iş adamları ile gerçekleştirilen toplantıda, "Ankara, bir turizm kenti olmak zorunda. Ankara'da konaklama ve turizm alanlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz" ifadesini kullandı.



Ankara'nın üniversiteleri, organize sanayi bölgeleri ve savunma sanayinin merkezi olması özelliğine vurgu yapan Yılmaz, "Nitelikli iş gücü henüz işlenmemiş bir kent olan Ankara, yatırım yapmak için her şeyin hazır olduğu bir bölge. İş adamları bu konudaki birikimlerini Ankara'ya çevirmeli. Ankara, Rus ortakları ile beraber yatırım yapan herkese faydalı olacaktır" diye konuştu.



Rusya'dan Türkiye'ye gelen yaklaşık 5 milyon 800 bin turistin işlemlerinin yüzde 60'ını gerçekleştiren Türk firmaların yöneticileriyle de görüşen Yılmaz, Ankara'nın da bu sektörden pay alabilmesi için görüşmelerde bulundu. Yılmaz, "2019'un Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde Rusya'dan Türkiye'ye gelecek turistin ilgisini çekebilecek faaliyetlerde bulunmalıyız. Halihazırda gelen milyonlarca turistin bir bölümünü Kapadokya, Safronbolu, Konya-Mevlana gibi Türkiye'nin en değerli turizm bölgelerine yönlendirilebiliriz" dedi.



Yılmaz, özellikle sağlık ve kaplıca turizminde büyük şirketlerin yalnızca turist çekmesinin değil Ankara'ya yatırım yapmasının yeni iş alanları oluşturacağını dile getirdi. Ankara'da ticaretin gelişebilmesi için direkt uçuşlara ihtiyaç olduğunu belirten Yılmaz, "Bütün temaslarda Cumhurbaşkanımızdan sadece direkt uçuş istedik. Çünkü siyasetin iradesi olmadan, THY ile çözülecek bir sorun değil. Ankara bugün itibarıyla 34 destinasyona uçar hale geldi" şeklinde konuştu.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ise, görüşmelerde Ankara'da ticaretin geliştirilmesi, yeni iş alanlarının oluşturulması konusunda ticaret ve sanayi odalarının yapacağı her türlü projenin arkasında olup destekleyeceğini söyledi. Yavaş, başkentten direkt uçuşların sayısının az olduğunu belirterek, "Direkt uçuş sayısının mutlaka artırılması gerekiyor. Biz bunu bütün siyasi partilere anlatmaya çalışıyoruz. Fuar alanımızla ilgili sorunumuz çözüldüğü takdirde yurt dışından gelecek ve Türkiye'nin herhangi bir yerinde üretilen ürünlerin sergilenmesi sağlanacak" ifadelerini kullandı.



Toplantıya RTİB Eş Başkanı Sabahattin Yavuz ve Türk iş adamları katıldı. Toplantı sonunda Ankara'da istihdam alanlarının açılarak işsizlikle mücadele edilmesi ve Ankara'nın Rus turizminden pay alması için birlikte hareket etme kararı alındı.



Yılmaz, ayrıca Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile de görüştü. 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ve Ankara'nın sağlık turizmi konusunda cazibe merkezi olması ile ilgili iş birliği yapma ve beraber çalışma kararı alındı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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