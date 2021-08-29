ATO Başkanı Baran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 30 Ağustos'un Türk milletinin istiklal ve istikbalinin zaferi olduğunu belirterek, "Bu zafer bizleri istiklalimize kavuşturmuş, istikbalimize ışık olmuştur." ifadesini kullandı.

Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da bağımsızlığı için şahlanan Türk milletinin 99 yıldır aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini bildiren Baran, "30 Ağustos, Türk milletinin istiklal ve istikbalinin zaferidir. Bu zafer bizleri istiklalimize kavuşturmuş, istikbalimize ışık olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını ifade etti.

Baran, mesajında şunları kaydetti:

"30 Ağustos, bağımsızlığımıza yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda bir ve beraber küllerimizden doğacağımızın, imkansızlık diye bir şeyin olmayacağının, bu toprakların ezeli ve ebedi olarak Türk milletine ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi tarihimiz için dönüm noktası olmuş, Türk milleti şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini birlik ve beraberliğin en güçlü ve güzel örneğiyle göstermiştir. Bugünün bağımsızlık savaşını cephelerde değil, fabrikalarda, üretim tezgahlarında, işimizin başında veriyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak ekonomik bağımsızlığımız için birlik ve beraberlik içinde güçlü Türkiye'nin devamı için çalışıyoruz.

Bu önemli günün yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."