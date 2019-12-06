Son Dakika Haberleri: ATO Başkanı Baran'a "Sivil Toplum Gönüllüsü Beratı" verildi
Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran'a 'Sivil Toplum Gönüllüsü Beratı' verildi - Son Dakika Ekonomi

ATO Başkanı Baran'a "Sivil Toplum Gönüllüsü Beratı" verildi

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kente ve ülkeye yaptığı katkılar dolayısıyla Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) tarafından "Üstün Sivil Toplum Gönüllüsü Beratı"na layık görüldü.

ATO Başkanı Baran'a

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kente ve ülkeye yaptığı katkılar dolayısıyla Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) tarafından "Üstün Sivil Toplum Gönüllüsü Beratı"na layık görüldü.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ASTOP'un her yıl 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde geleneksel olarak düzenlediği "Üstün Hizmet ve Başarı Ödülleri" töreni Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapıldı.

Sivil Toplum Gönüllüsü Beratı, ASTOP Dönem Sözcüsü Yıldıray Yoldar tarafından Baran'a verildi.

Baran, törendeki konuşmasında, ATO'nun Türkiye'nin en büyük 2. sivil toplum kuruluşu olduğuna işaret ederek, "430 kişilik ATO ailesi, gecesini gündüzüne katarak Ankara için çalışmalarda bulunuyor. Ülkemizde 95 bin civarı sivil toplum kuruluşu var. Bunların içinde 9 milyona yakın üye bulunuyor ve hepsinin amacı bu ülkenin insanını daha mutlu, müreffeh ve daha zengin hale getirmek. Bir ülkede eğer gönüllü çalışma varsa o ülkede ancak mutluluktan bahsedilebilir." ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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