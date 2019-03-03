Son Dakika Haberleri: ATO Başkanı Baran, Aa Ekonomi Masası'na Konuk Olacak

ATO Başkanı Baran, Aa Ekonomi Masası'na Konuk Olacak

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yarın Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'na konuk olacak.

ATO Başkanı Baran, Aa Ekonomi Masası'na Konuk Olacak, System.String[]
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yarın Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'na konuk olacak.

Baran, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Ekonomi Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Gürsel Baran'ın açıklamaları, AA Finans'ın internet sitesinden (www.aafinans.com) canlı izlenebilecek, Twitter hesabından (@aa_finans) da anlık takip edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Güncel
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