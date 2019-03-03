ATO Başkanı Baran, Aa Ekonomi Masası'na Konuk Olacak
1 saat önce
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yarın Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'na konuk olacak.
Ankara Ticaret Odası
(ATO) Başkanı Gürsel Baran, yarın Anadolu Ajansı
(AA) Ekonomi
Masası'na konuk olacak.
Baran, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Ekonomi Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Gürsel Baran'ın açıklamaları, AA Finans'ın internet sitesinden (www.aafinans.com) canlı izlenebilecek, Twitter
hesabından (@aa_finans) da anlık takip edilebilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 Mağlup Etti
Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu
İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya!