ATO Başkanı Baran, AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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ATO Başkanı Baran, AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 11:06
ATO Başkanı Baran, AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının (AA) ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla Türkiye'nin gözü kulağı durumunda olduğunu ifade etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının (AA) ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla Türkiye'nin gözü kulağı durumunda olduğunu ifade etti.

Baran, 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e tebrik mesajı yolladı.

Mesajında, 6 Nisan 1920'de kurulan ve 102 yıldır ülkenin gelişimine şahitlik eden AA'nın, tarafsız, ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla Türkiye'nin gözü kulağı durumunda olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Uluslararası gazetecilik meslek ilkelerinden şaşmadan sürdürdüğü habercilik faaliyetlerini farklı dillerde gerçekleştirdiği yayınlarla genişleten AA, ülkemizde olan biteni bize ve dünyaya, dünyada olan biteni de bizlere objektif bir şekilde aktararak, çok önemli bir hizmet üretmektedir. Gerçekleştirdiği yeniliklerle ajans haberciliği hizmet kalitesini daha da yükselten AA'nın 102'nci yılını kutluyor, size ve şahsınızda tüm AA çalışanlarına başarı dileklerimi sunuyorum."

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Serdar Karagöz, Gürsel Baran, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ATO Başkanı Baran, AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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