ATO Başkanı Baran AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Baran, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği fotoğrafları seçti.

Baran, yaşam kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Arı kuşlarının beslenme zamanı", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" isimli fotoğrafları için oy kullandı.

Haber kategorisindeki tercihi ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" adlı fotoğrafı olan Baran, AA muhabirine, seçimlerine ilişkin şunları söyledi:

"Fotoğrafları seçerken en çok üzerinde durduğum konu kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışmaydı. Hissettim ki bunlara ihtiyacımız var. Bunun için 'Arı kuşlarının beslenme zamanı' fotoğrafını seçtim. Spor alanında ise başarılara çok ihtiyacımız var. Dünya zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte insanımızın moralini düzelten özellikle bu tarz sportif etkinliklere ihtiyacımız çok. Gurur duyduk."

Baran, haber kategorisinde "Ciğerlerimiz yandı" adlı fotoğrafı tercih etme gerekçesini de "Şu anda dünyanın gündeminde Yeşil Mutabakat var. Dünyayı en çok meşgul edecek konulardan biri bu. Bundan sonra doğayla iç içe, kardeşçe, dostça yaşamayı öğrenmemiz lazım. Doğanın, eğer bizden intikam alırsa nasıl zarar verebileceğini gördük orman yangınlarında, bu yüzden bu fotoğrafı seçtim." sözleriyle anlattı.