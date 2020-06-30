ATO Başkanı Baran: "Ankara ekonomisini canlandırmak için turist sayısı artırılmalı" - Son Dakika

ATO Başkanı Baran: "Ankara ekonomisini canlandırmak için turist sayısı artırılmalı"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, başkentin ekonomisini ve ticaretini geliştirmek için turizmin canlandırılması, bu kapsamda şehri ziyaret eden turist sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, başkentin ekonomisini ve ticaretini geliştirmek için turizmin canlandırılması, bu kapsamda şehri ziyaret eden turist sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, konseyin kuruluşunun birinci yılında Baran ve odanın yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Ankara'nın turizm açısından gelişmesi için çalışmayı görev edindiklerini belirterek, "Ankara ekonomisini, ticaretini geliştirmek için turizmi canlandırmak ve şehre gelen turist sayısını artırmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kentin tarihi ve turistik güzelliklerini tanıtmak amacıyla "Başkent'e Bir Gün Yetmez" programını düzenlediklerini bildiren Baran, Ankara'nın, turizm destinasyonu açısından yeterli özelliğe sahip olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin Davos'u da Kızılcahamam"

Baran, İsviçre'nin Davos şehrinin Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına ev sahipliği yapması dolayısıyla tanındığını hatırlatarak şunları ifade etti:

"Türkiye'nin Davos'u da Kızılcahamam. En az Davos kadar doğal güzelliğe sahip. Haymana, Fransa'nın dünyaca ünlü Vichy Kaplıcaları'na denk nitelikte termal suya sahip. Başkentin potansiyelini ortaya çıkarabilmek ve sağlık turizmi başta olmak üzere kentimize turist gelmesini sağlamak için 3 yıldır direkt uçuş konusunu dilimizden düşürmüyoruz. Devletin yönetim merkezi olan Ankara, bir sanayi, ticaret ve turizm şehri oluncaya kadar da bu konuları dilimizden düşürmeyeceğiz."

AKK Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz da Ankara ekonomisinin yüzde 70'inin hizmet sektöründen oluştuğuna dikkati çekerek, başkentin kalkınması ve istihdamın artması için turizm sektörünün gelişmesinin şart olduğunu belirtti. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ankara sadece ülkenin yönetim merkezi olması için seçilmiş bir şehir değil, binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yaptığı gibi Milli Mücadele'ye merkez olmuş, her metrekare toprağıyla başkent olmayı hak etmiş bir şehir. Ankara Kalesi'nden başlayarak kentin sahip olduğu tüm değerlerin anlamlı hikayeleri var."

Ankara Ticaret Odası, Baran Ankara, Ankara, turist, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran: 'Ankara ekonomisini canlandırmak için turist sayısı artırılmalı' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

11:44 Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu 11:28 Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı 11:21 Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu 11:16 Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi 10:45 Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı 09:52 Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu 09:43 Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:23 "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti 09:20 İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu 01:07 Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor 21:28 Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü 18:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz 18:20 Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
11:44
Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ardından Datome ile de yollar ayrıldı
11:31
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
11:28
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
11:24
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
11:23
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
11:20
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
11:16
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
11:10
Son dakika: YÖK'ten, Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan Şehir Üniversitesi için açıklama: Faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilmiştir
11:06
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
11:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 12:04:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ATO Başkanı Baran: "Ankara ekonomisini canlandırmak için turist sayısı artırılmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]