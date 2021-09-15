ATO Başkanı Baran: "Ahiliğe başkentlik yapan Ankara'nın Ticaret Odası olarak bu değerlere sahip çıkıyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Anadolu halkını hem ekonomik hem de ahlaki yönden geliştiren, kamil insanı temel alarak çalışma hayatını düzenleyen Ahiliğin bugünün modern dünyasında ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standardı, tüketici hakkı, arabuluculuk gibi kavram ve yapılarla devam ettiğini belirterek, "Ahiliğe başkentlik yapan Ankara'nın Ticaret Odası olarak bu değerlere sahip çıkıyoruz" dedi.

UNESCO'nun da 850. yılı dolayısıyla anma ve kutlama programları arasına aldığı "Ahi Evran Yılı" kapsamında ATO'nun 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi, Gölbaşı 75. Yıl Öğretmenevi'nde "Ankara ve Ahilik" konulu bir program düzenledi. Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ile Kıbrıs ve 15 Temmuz Özel Harekat gazilerinin da katıldığı programın açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ahilik kültürünün toplumsal ve ekonomik yaşamda temel belirleyici olarak varlığını korumasının önemine dikkat çekerek, "Ankara Ticaret Odası'nı Ahilik teşkilatının devamını sağlayacak kurumların başında görüyor, faaliyet ve çalışmalarımıza da bu sorumluluk bilinciyle yön veriyoruz" diye konuştu.

Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine ışık tutan Ahiliğin günümüzde de hayatın her alanında önemli katkılar

verebileceğini kaydeden Baran, "Ahiliğe başkentlik yapan Ankara'nın tüm kurum ve kuruluşlarıyla bu değerine sahip çıkması gerekiyor. Ahilik kültürü üzerinden kurulacak toplumsal ve ekonomik yapı, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefine bizleri daha çabuk ulaştıracak" diye konuştu.

Ahiliğin bugünün modern dünyasında ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standardı, tüketici hakkı, arabuluculuk gibi kavram ve yapılarla devam ettiğini anlatan Baran, "Ahiliğe başkentlik yapan Ankara'nın Ticaret Odası olarak bu değerlere sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Baran, toplantıyı organize eden ATO 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi'nin Ankara taşı olarak da bilinen andezit taşının hak ettiği ekonomik değere ulaşmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Baran, "Andezit taşını işleyecek insanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim konusunda da Milli Eğitim ile çalışmalar yürütüldü. ATO olarak Ankara taşının ekonomik değerinin artırılarak kıymetlendirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Ahilik kültürünü gençlere aktaralım"

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Ahiliğin temel felsefesini ve günümüzdeki etkilerini ele aldığı konuşmasında, "Ahilik hepimizin yaşamında temel değer olması gereken unsurlardan biri. Ahi esnaf kendi arkadaşını koruyan, meslektaşını kollayandır. Tüm bunları yaparken de hissettirmeden yapandır. Ülkemizde her alanda Ahilik kültürü konuşmaya devam edelim, bu kültürü gençlere aktaralım" ifadelerini kullandı.

30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü de, ülke kaynaklarını daha verimli kullanmak ve ülkenin cari açığını kapatma yolunda ilerlemek için üretimin bir parçası olarak faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "İhracatı ve yerli üretimde kaliteyi artırma noktasında elimizden gelen gayreti sarf etmekteyiz. Helal lokmanın peşinde koşan, ülkesi ve milletinin değerleri için fedakarlık yaparak, Ahiliğin ruhunu yaşatan temsilcilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin okuduğu şiirlerle devam eden program, öğrencilerin kemer kuşanma merasimi ve Ankara Seymenler Kulübü'nün gösterisi ile sürdü. Programda Gölbaşı Kaymakamı Bilgihan, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a teşekkür plaketi takdim etti. Ardından Bilgihan ve Baran, 15 Temmuz Özel Harekat gazileri ile Kıbrıs gazilerine birer plaket takdim ettiler. Çeşitli meslek erbabı ve sanatçıların elinden çıkan andezit taşı ve mermerden yapılan eserlerin sergilendiği "Ankara Andezit Taşı" sergisinin açılışı da ATO Başkanı Baran tarafından yapıldı. Programa 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komite Üyeleri Erol Yıldırımoğlu, Fatih Çalışkan, Murtaza Tosun, Serkan Fındık da katıldı. - ANKARA