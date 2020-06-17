ATO Başkanı Baran, AVM'lerde yeme-içme sektörü sorunlarını AYD Başkanı Altaş'a iletti - Son Dakika

ATO Başkanı Baran, AVM'lerde yeme-içme sektörü sorunlarını AYD Başkanı Altaş'a iletti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM içinde faaliyet gösteren lokanta, kafe ve restoran işletmelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini ele almak üzere bir araya geldi.

ATO Başkanı Baran, AVM'lerde yeme-içme sektörü sorunlarını AYD Başkanı Altaş'a iletti, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM içinde faaliyet gösteren lokanta, kafe ve restoran işletmelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini ele almak üzere bir araya geldi. İşletmelerin sorunlarını aktaran Baran, "Pandemi sürecini tüm kesimler birlikte ve dayanışma ile aşacağız" dedi.


ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda konuşan ATO Başkanı Baran, 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi'ne kayıtlı olan ve Alışveriş Merkezleri (AVM) içinde faaliyet gösteren lokanta, kafe ve restoran işletmecilerinin kira başta olmak üzere bir dizi sorun yaşadığını anlattı. Baran, yeni normalleşme sürecinde AVM'lerdeki ziyaretçi sayılarının ve AVM'de geçirilen sürenin azaldığını belirterek, "İşletmeler azalan iş hacminin dikkate alınmasını ve kira konusunda destek olunmasını bekliyor" dedi.


İşletmelerin AVM yönetimlerinden beklentilerini madde madde sıralayan Baran, "Alışveriş merkezlerinin de ticari işletme olduğunu ve gelir elde etmek zorunda olduğunu biliyoruz. Amacımız bu süreci işletmeler ve çalışanlar açısından en az hasarla atlatmaktır. Ticaret ve istihdamın devamı tüm kesimlerin sorumluluğundadır" diye konuştu.


"Kira yükünü AVM'ler omuzladı"


AYD Başkanı Prof. Dr. Altaş da konuşmasında, Türkiye'de 436 AVM bulunduğunu hatırlatarak, dernek olarak ancak tavsiye niteliğinde karar alabildiklerine dikkat çekti. AVM'lerin farklı uygulamaları olmakla birlikte AYD'nin tavsiye kararına bütün AVM'lerin uyduğunu, Mart ayı ortasından 11 Mayıs'a kadar kira yükünü omuzladığını belirten Altaş, AVM'lerin Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları için de değişen oranlarda kira indirimi yaptığını anlattı. AVM'ler için kira ve diğer konuların hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gereken konular olduğunun altını çizen Altaş, AVM yönetimlerinin kira sözleşmelerini temlik göstererek bankalarla kredi sözleşmesi yaptığını söyledi. Altaş, "AVM yönetimleri bugüne kadar inisiyatif kullanabildikleri durumlarda kullandılar ancak her konuda inisiyatif kullanmaları mümkün değil. Çünkü Borçlar Kanunu ve genel hukuk kaideleri çerçevesinde karar almak durumundalar" dedi.


"Para kazanma değil ayakta kalma dönemi"


Türkiye'deki uygulamaların AVM içindeki işletmelerin lehine geliştiğini anlatan Altaş, bazı Avrupa ülkelerinde işletmeler kapalı olduğu halde kiralarının yarısının tahsil edildiği örneğini verdi. İşletmelerin tüm sorunları konusunda AVM yatırımcıları ile birebir görüşerek çözüm üretmesi gerektiğini vurgulayan Altaş, "Pandeminin ekonominin üzerindeki etkileri AVM yatırımcılarını da etkiledi. Dönem para kazanma dönemi değil, ayakta kalma dönemi. Bugüne kadar gerçekleşen uygulamalarda AVM'ler ülke ekonomisi için elini taşın altına koydu, koymaya da devam ediyor" diye konuştu.


Baran ve Altaş'ın görüşmesinde ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ve ATO Meclis Üyesi Üner Karabıyık da hazır bulundu. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 10:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, AVM'lerde yeme-içme sektörü sorunlarını AYD Başkanı Altaş'a iletti - Son Dakika Ekonomi

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