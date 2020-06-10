ATO Başkanı Baran, AVM'lerdeki kafe ve restoran işletmecilerini dinledi Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan yeni normalleşme sürecinde alışveriş merkezlerinin (AVM) yaşadığı sorunlara işaret ederek, "AVM'lerdeki Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi aileleriyle birlikte yaklaşık 2 milyon 600 bin kişiyi ilgilendiriyor. İstihdam ve ticaret açısından önemli olan bu merkezlerde ticaretin aksamadan sürmesi ülke ekonomimiz için de önemli." ifadelerini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO'nun 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesine kayıtlı olan ve AVM içinde faaliyet gösteren lokanta, kafe ve restoran işletmecileri ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran'ı ziyaret ederek, yeni normalleşme sürecinde yaşadıkları sorunları aktardı.

Görüşmede, uzun bir aradan sonra yeniden faaliyete geçen yeme-içme sektörünün kira başta olmak üzere salgın etkisiyle oluşan bir dizi sorunu ele alındı.

Sektör temsilcileri, yeni normalleşme sürecinde AVM'lerin ziyaretçi sayılarının salgın öncesi döneme göre azaldığına dikkati çekerek, ziyaretçilerin alışveriş yaparak çok fazla zaman geçirmeden buralardan ayrıldığını ifade etti. Ziyaretçilerin, AVM'lerdeki lokanta, kafe ve restoranlardan yiyecek-içecek hizmeti almak konusunda çekimser davrandığını vurgulayan sektör temsilcileri, işlerin azalması nedeniyle AVM yönetimlerinden kira desteği beklediklerini belirtti.

"AVM'ler ekonominin gerçeği haline geldi"

ATO Başkanı Baran da Türkiye'de 450'ye yakın AVM bulunduğuna ve bunların yaklaşık 40'nın Ankara'da faaliyet gösterdiğine işaret ederek, AVM'lerin ticaretin devamının sağlanması açısından önemli merkezler olduğunu vurguladı.

İstihdam açısından da AVM'lerin önemli olduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde yaklaşık 800 bin kişinin istihdam edildiği AVM'ler Türkiye ekonomisinin bir gerçeği haline geldi. AVM'lerdeki ekonomi aileleriyle birlikte yaklaşık 2 milyon 600 bin kişiyi ilgilendiriyor. İstihdam ve ticaret açısından önemli olan bu merkezlerde ticaretin aksamadan sürmesi ülke ekonomimiz için de önemli."