ATO Başkanı Baran: "Avusturya ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran: 'Avusturya ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz' - Son Dakika Ekonomi

ATO Başkanı Baran: "Avusturya ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz"

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik ilişkilerin daha iyi yerlere taşınabileceğini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki 2,3 milyar dolarlık ticaret hacmi yeterli değil. Avusturya ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

ATO Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik ilişkilerin daha iyi yerlere taşınabileceğini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki 2,3 milyar dolarlık ticaret hacmi yeterli değil. Avusturya ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer ile Ticaret Ataşesi Christian Maier, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, görüşmede yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Avusturya arasındaki ekonomik ilişkilerin siyasetin etkisinde kalmadan devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında, 2002'den bu yana 11 milyar dolara yaklaşan yatırımıyla Avusturya'nın 4'üncü sırada yer aldığı bilgisini veren Baran, "Türkiye ile Avusturya arasındaki tarihsel ilişkiler güçlenerek sürüyor. Ülkelerimiz arasındaki 2,3 milyar dolarlık ticaret hacmi yeterli değil. Avusturya ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ülkeler arasındaki dostane ilişkiyi daha da güçlendirerek ekonomik ilişkilerimizi daha iyi yerlere taşıyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent ekonomisinin gelişmesi için yurt dışına direkt uçuş sayılarını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Baran, ATO'nun Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, şirketin Ankara'dan direkt uçuş listesine Viyana'yı da eklediğini bildirdi.

Baran, Viyana Ticaret Odası ve ATO arasında ikili ilişkileri geliştirmek üzere 2014 yılında iş birliği protokolü imzalandığını hatırlatarak, turizm başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik adımlar atılabileceğini kaydetti.

Wimmer de Ankara'nın gelişmiş bir şehir olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti.

Ankara Ticaret Odası, Avusturya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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