ATO Başkanı Baran, bankaların ücret ve komisyonlarına sınır getirilmesini değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, bankaların ücret ve komisyonlarına sınır getirilmesini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi

ATO Başkanı Baran, bankaların ücret ve komisyonlarına sınır getirilmesini değerlendirdi

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bankaların çeşitli isimler altında aldıkları ücret ve komisyonlar nedeniyle tüccar, sanayici ve tüketicilerin canının yandığını belirterek, "Neredeyse komisyonlar diye bir gider kalemi oluşturmuştuk.

ATO Başkanı Baran, bankaların ücret ve komisyonlarına sınır getirilmesini değerlendirdi, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bankaların çeşitli isimler altında aldıkları ücret ve komisyonlar nedeniyle tüccar, sanayici ve tüketicilerin canının yandığını belirterek, "Neredeyse komisyonlar diye bir gider kalemi oluşturmuştuk. BDDK ve Merkez Bankası tarafından sınırlandırma getiren düzenleme ile tüccar, sanayici ve tüketicinin üzerinden yük kalktı. Düzenleme ticaret hayatına olumlu yansır" dedi.


ATO Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı banka komisyon ve ücretlerine standart getirilmesi konusuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin gündemine aldığı ücret ve komisyonlar konusunda hem Merkez Bankasının hem de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme yaptığını kaydeden Baran, yeni düzenlemelerle ücret, masraf ve komisyon sayısına getirilen sınırlandırmanın hem psikolojik hem de fiziki açıdan olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.


"Üyelerimiz şikayetçiydi"


Bankaların çeşitli isimler altında ücret ve komisyon taleplerine ilişkin ATO üyelerinden şikayetler aldıklarını ve bu şikayetleri de her mecrada dile getirdiklerini anlatan Baran, yeni düzenleme konusunda başta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.


"2 bin 400'den 51'e"


Banka işlemi gerçekleştiren herkesin muhatap olduğu ücret komisyonları sayısının bilinmediğine dikkat çeken Baran, "Ticaretle uğraşanlar olarak bankalara ödediğimiz komisyonların sayısını bilmiyorduk. Bu düzenlemeyle öğrenmiş olduk. 2 bin 400 adet komisyon alınıyor olması hiçbir mantığa sığmıyor. Bu sayının 51'e indirilmiş olması gerçekten çok büyük bir gelişme. Bu düzenlemeler ticaret hayatına olumlu yansıyacaktır. 2 bin 350 kalem ödemeden kurtulmuş olduk" diye konuştu.


Yeni düzenlemeyle ticari müşterilerden alınan hesap işletim ve hesap açılış ücretinin kaldırdığını ayrıca kredi tahsis, kredi kullanım, kredilerin erken kapatılması EFT gibi ücretlere sınırlama getirildiğini kaydeden Baran, ücret ve komisyonlarda sağlanan sadeleşme sayesinde de bankalar arasındaki ücret karşılaştırmasının daha şeffaf ve kolay yapılabileceğini belirtti. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:44 Kaynak: İHA
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