ATO Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkentin sağlık, kongre ve fuar turizminde önemli bir destinasyon olabileceğini belirterek, "Ankara'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için ATO olarak gayret sarf ediyoruz. Başkentin potansiyeli turizm ekonomisinde karşılığını bulmalı." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Ankara Kent Konseyi Turizm Tanıtma Çalışma Grubu'nun düzenlediği "Ankara'nın Kalbi Altındağ'da Turizm" konulu toplantıya katıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden beri Ankara'nın turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürüttüklerini bildirdi.

Ankara'nın sağlık, kongre ve fuar turizminde önemli bir destinasyon olabileceğini vurgulayan Baran, "Ankara'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için ATO olarak gayret sarf ediyoruz. Sadece elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Başkentin potansiyeli, turizm ekonomisinde karşılığını bulmalı." değerlendirmesini yaptı.

Baran, Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin inşaatının yüzde 40 seviyesine ulaştığına işaret ederek, fuar merkezi tamamlandığında şehre gelen turist sayısının artacağını ve ticaretin canlanacağını anlattı.

Sağlık turizminde de Ankara'nın önemli merkezlerden biri olduğuna dikkati çeken Baran, şöyle devam etti:

"Ankara'nın Kızılcahamam, Haymana, Ayaş gibi ilçelerindeki jeotermal kaynaklar sağlık turizmi için uygun. Başkentte turizmi geliştirmek için direkt uçuşlar konusunda da çalışıyoruz. Yurt dışından Ankara'ya direkt uçuşlarda 3 yıl öncesine göre gelinen nokta gerçekten başarılı. Yaz dönemi direkt uçuşlarında 20 ülke ve 34 destinasyona ulaştık."

Baran, ATO olarak başkentin önce Ankaralılar tarafından tanınması amacıyla geçen yıl "Ankara'ya Bir Gün Yetmez" programı düzenlediklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hacı Bayram Camisi'nden başlayarak, Julian Sütunu, Roma Hamamı, Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Rahmi Koç Müzesi ve Hamamönü'nü bir günde ancak gezebildik. Programa adını verdiğimiz gibi başkenti gezmeye, değerlerini, tarihini fark etmeye bir gün yetmedi. Ankara'nın her bir köşesinden binlerce yıl öncesine dayanan tarih fışkırıyor. Yanından hızla geçip giderken adını bildiğimiz ama kendisini bilmediğimiz pek çok değere sahibiz."