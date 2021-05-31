ATO Başkanı Baran, büyüme verilerini değerlendirdi Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 7 oranında büyüdüğünü belirterek, "Tüm dünyanın bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği diğer yandan da ekonomideki hasarları gidermeye çalıştığı dönemde Türkiye ekonomisinin büyüme kaydetmesi büyük başarıdır. Bu veri, hükümetin desteklerinin azami ölçüde yerine ulaştığının, aşılamanın hızlanmasıyla birlikte pandeminin ekonomi üzerindeki izlerinin kısa sürede silinip ülke ekonomisinin ilerleme kaydedeceğinin göstergesidir" dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak TÜİK tarafından açıklanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı birinci çeyrek verilerini değerlendirdi. 2020 yılının başından bu yana tüm dünyayı etkisi atına alan Kovid-19 salgınının sınırların kapanmasına, ekonomik faaliyetlerin sekteye uğramasına neden olduğunu hatırlatan Baran, "Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi geçen yılın ikinci çeyreğindeki küçülme dışında ekonomisini geriletmeden süreci yönetti" diye konuştu.

"KDV indirimleri devam etmeli"

TÜİK verilerine bakıldığında, 2021 yılı birinci çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi iletişim faaliyetlerinin yüzde 18,1, diğer hizmet faaliyetlerinin yüzde 14,4, sanayinin yüzde 11,7, tarım sektörünün yüzde 7,5 ve hizmetler sektörünün yüzde 5,9 düzeyinde büyüme kaydettiğini bildiren Baran, şunları söyledi:

"Dünya tedarik zincirinin bozulması ve hammadde fiyatlarındaki yükselişe rağmen Türkiye'nin yeni pazarlara ulaşması ve ürün gamını çeşitlendirmesi sanayi üretimindeki gelişimini sürdürmesine yol açtı. İklim olumsuzlukları göz önüne alındığında tarımda küçülme beklentisi hakim olsa da, aşılamanın yaygınlaşmasıyla turizm başta olmak üzere hizmet sektörü altındaki işletmelerin faaliyete geçmesi, bu alandaki büyümenin yükseleceğini ve sonraki çeyreklerde büyüme oranının daha da yükselebileceğini gösteriyor. Bu veriler, Türkiye ekonomisinin temelinin sağlam olduğunu bir kez daha kanıtlarken, hükümetin istihdamı korumak başta olmak üzere üretim ve ticaretin devamlılığı için verilen desteklerinin azami ölçüde yerine ulaştığını gösteriyor. Aşı yaşının düşmesi ve aşılama hızının artmasıyla birlikte pandeminin ekonomimiz üzerindeki izlerinin kısa sürede silineceğine ve ekonomimizin bu süreçte alınan dersler doğrultusunda ilerleme kaydedeceğine inanıyoruz. Bu süreçte pandemiden en çok zarar gören hizmet sektörü desteklenmeye devam edilebileceği gibi, 31 Mayıs itibariyle sona erecek olan KDV indirimlerinin de devam etmesi büyüme sürecine katkı sağlayacaktır. " - ANKARA