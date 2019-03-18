ATO Başkanı Baran, Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümünü Kutladı

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, şehitlerin kanlarıyla tarihe yazılan Çanakkale Zaferi'nin vatanını korumak için şahlanan bir milletin destanı olduğunu söyledi.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, şehitlerin kanlarıyla tarihe yazılan Çanakkale Zaferi'nin vatanını korumak için şahlanan bir milletin destanı olduğunu söyledi.



Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümünde yazılı bir mesaj yayımladı. Çanakkale'de tarihten silinmek istenen bir milletin birlik ve beraberlik için sarsılmaz bir ruhla mücadele ortaya koyduğunu kaydeden Baran, "Hoşaf ve ekmekle doyan bu milletin evlatları, en güçlü silahların vatan aşkıyla savaşan bir orduyu yenemeyeceğini tüm cihana gösterdi" dedi.



Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin kaderini ve tarihini değiştirdiğine dikkat çeken Baran, bu zaferin iyi anlaşılması için 2005 yılından bu yana Çanakkale'ye öğrenci gönderdiklerini söyledi. Baran, "Çanakkale ruhunu geleceğimiz olan gençlere aktarmayı, bize o destanı yaşatan atalarımıza karşı görev saydık ve 35 bini aşkın öğrencimizi Çanakkale'ye gönderdik" ifadesini kullandı.



Baran, Kilitbahir'den Çanakkale Şehitler Abidesi'ne, Seyit Onbaşı Anıtı'ndan Rumeli Mecidiye Tabyası'na kadar tarihi yerleri ziyaret eden öğrencilere her bir karış toprağın Çanakkale ruhunu aşıladığını kaydetti. Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Çanakkale, bıyığı bile terlememiş çocuklarını saçlarını kınalayarak cepheye gönderen, esir yaşamaktansa ölmeyi yeğleyen bir milletin topyekun direnişinin destanıdır. Bir hilal uğruna şehit verilen çanlardır. Çanakkale bir bilinçtir. Çanakkale ruhunun ve bilincinin bu yüzyılda karşılığı, yerli, milli üretim, istihdam ve güçlü bir ekonomidir. Çanakkale'de döktüğü kanlarla bu toprağı vatan yapan şehitlerin torunlarına düşen görev, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkesi yapmak üzere çalışmaktır. Bu bizim vazgeçilmez hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, iş dünyamız adına, Çanakkale'de can veren tüm şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şükran, rahmet ve minnetle anıyorum." - ANKARA

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