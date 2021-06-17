ATO Başkanı Baran 'Coğrafi İşaretli Ürünler Kitabı'nın tanıtımına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

ATO Başkanı Baran 'Coğrafi İşaretli Ürünler Kitabı'nın tanıtımına ev sahipliği yaptı

ANKARA - Ankara Ticaret Odası Yönetin Kurulu Başkanı Gürsel Baran, coğrafi işaretli ürünlerin bilinirlik düzeyini yükseltmek amacıyla hazırlanan "Coğrafi İşaretli Ürünler" kitabının tanıtımına ev sahipliği yaptı.

Ankara Gençlik Parkı'nda bulunan Ankara Kent Konseyi Yerleşkesi'nde düzenlenen 'Coğrafi İşaretli Ürünler Kitabı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Coğrafi ürünlerin bilinirlik düzeyini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazarda erişimini artırmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda, "Coğrafi İşaretli Ürünler" kitabı tanıtıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin'in katıldığı toplantıya ATO Başkanı Baran'ın yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar da katıldı. Tanıtımı yapılan kitapta coğrafi işaretli kavaramlar, ürün tescil aşamaları, denetimi, markalaşma, kooperatifleşme, coğrafi işaretli ürünlerin ticarileşmesi gibi konular yer verildi.

ATO olarak önem verdikleri iki konu olduğuna vurgu yapan ATO Başkanı Baran, "Bu ülkenin her tarafında bir kıymet var, coğrafi işaretli ürünler var bunlardan bir tanesi bu. İkincisi ise markalaşmak. ATO bu iki konuyu dert edindi. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin önümüzdeki yıl üçüncüsünü düzenleyeceğiz inşallah. Coğrafi işaretli ürünler, hem üreticiyi hem tüketiciyi korurken ürünün kalitesini de arttırıyor. Üründe standartlaşmayı da mümkün hale getirip pazarda bilgi kirliliğinin de yok olmasına neden oluyor. Coğrafi İşaretli Ürünler bir yandan katma değer ve istihdam oluştururken, tüketicinin ve üreticinin gelirlerini yükseltiyor. Yine çok değer verdiğimiz kırsal nüfusu yerinde tutuyor, tarımsal üretim çeşitliliğini teşvik ediyor ve özgür ürünlerinde gelişmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Coğrafi işaretli ürünlerin turizm sektörüne de büyük bir katkı sağladığını belirten Baran, "Bizim yaklaşık 776 tane ürünümüzün bizim ülkemize katma değeri 1.5 Milyar Euro'dur. Ayrıca 715 tane tescil almak için bekleyen ürünümüz var. Avrupa Birliği'nden tescil almak çok önemli. Malatya kayısısı, Aydın inciri ve Antep baklavası tescil almış ürünlerimizdendi. Şimdi bunlara tescil almış 4 adet yeni ürün ekledik. Bunlar, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı ve Taşköprü sarımsağı. Böylece tescil almış ürün sayımız 7 oldu. Avrupa Birliği'nde de tescil almak için sıra bekleyen ürün sayımız da şu anda 18. Dileriz ki bu 18 ürünümüz de bir an önce tescil alsın ve ülke ekonomisine katkı sağlasın" diye konuştu.

ATO Başkanı Baran konuşmasının ardından Vali Şahin ve Rektör Ünüvar'la beraber coğrafi işaretli ürünlerin tanıtıldığı stadı inceledi. Baran daha sonrasında, açık havada coğrafi işaretli ürünlerin ikram edildiği alanı gezerek kitabın hazırlanma aşamasında emeği geçen akademisyenlere plaket takdim etti.

Düzenlenen tanıtım toplantısına, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Şahin Işıkgece, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Raşit Serhat Taşkınsu ve ATO Başkan yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı.