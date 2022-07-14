ATO Başkanı Baran'dan 15 Temmuz Mesajı: "Demokrasi Nöbetimiz Sonsuza Kadar Sürecek" - Son Dakika
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ATO Başkanı Baran'dan 15 Temmuz Mesajı: "Demokrasi Nöbetimiz Sonsuza Kadar Sürecek"

14.07.2022 18:03
ATO Başkanı Baran'dan 15 Temmuz Mesajı: "Demokrasi Nöbetimiz Sonsuza Kadar Sürecek"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve ekonomimize yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar sürecek” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve ekonomimize yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar sürecek" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla bugün bir mesaj yayınladı. "Demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve ekonomimize yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar sürecek" diyen Baran, mesajında şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği kahramanca direniş, ekonomi cephesinde yatırım, üretim, istihdam, ihracat seferberliğiyle devam ediyor. 15 Temmuz'da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü uğruna, demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tarihimizin en alçak ihanet girişimine göğüslerini siper ederek geçit vermeyen gazilerimizden de Allah razı olsun. O gece demokrasi için, bağımsızlık için, özgürlük için, vatanımız için, milletimiz için canları pahasına sokakları, meydanları doldurarak ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızın aziz hatırası sonsuza kadar yaşayacaktır."

YORUMLAR
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15 Temmuz'da metro ücretsiz 15 Temmuz'da metro ücretsiz 15 Temmuz Şehitleri anısına dikilen 251 fidan ve ağaca bakım yapıldı 15 Temmuz Şehitleri anısına dikilen 251 fidan ve ağaca bakım yapıldı
Kaynak: ANKA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATO Başkanı Baran'dan 15 Temmuz Mesajı: 'Demokrasi Nöbetimiz Sonsuza Kadar Sürecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATO Başkanı Baran'dan 15 Temmuz Mesajı: "Demokrasi Nöbetimiz Sonsuza Kadar Sürecek" - Son Dakika
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