ATO Başkanı Baran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin kararlılık, inanç, birlik ve beraberliğinin eseri olduğunu belirterek, " Türkiye, dün olduğu gibi bugün de gerçekleştirdiği büyük atılımlarla istikbale doğru yürümenin kararlılığı ve inancı içindedir" dedi.

ATO Başkanı Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kahraman Türk milletinin düşman birliklerini vatan toprağından uzaklaştırmak için mücadele verdiğini, Büyük Taarruz ile de işgalci güçlere son darbenin vurulduğunu hatırlatan Baran, "30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan kahramanlık destanı, bizim milli şuurla geleceğe taşıyacağımız önemli bir mirasımızdır" ifadelerini kullandı.

Türk milletinin 98 yıl önce verdiği mücadelenin bugün de farklı şekilde ve alanlarda sürdürüldüğüne dikkat çeken Baran, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı için iş dünyası olarak yerli ve milli üretimin yanında ve destekçisi olduklarını vurgulayarak, "Türkiye'yi terörle, tehditle, şiddetle, ekonomiyle zayıf düşürmeye çalışanlar hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak, milletçe çalışarak, üreterek onlara en güzel cevabı vereceğiz" aktarımında bulundu.

Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - ANKARA