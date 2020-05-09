ATO Başkanı Baran'dan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, annelerin şefkat, emek, sabır ve fedakarlıklarıyla en yüce duyguların sembolü olduğunu belirterek, "Evlatlarından ayrı kalarak fedakarca vazifelerini yapan sağlık çalışanı anneler ve şehit anneleri başta olmak üzere, tüm annelerimizin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Baran, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, ailenin ve toplumun temelini oluşturan annelerin yetiştirdiği evlatlarla milletin geleceğine yön verdiğini bildirdi.

Annelerin şefkat, emek, sabır ve fedakarlıklarıyla en yüce duyguların sembolü olduğunu vurgulayan Baran, şunları ifade etti:

"Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde evlatlarından ayrı kalarak fedakarca vazifelerini yapan sağlık çalışanı anneler ve şehit anneleri başta olmak üzere, tüm annelerimizin gününü kutluyorum."

Baran, annelerin iş ve ev hayatında çalışkanlığı, üretkenliği, güç, sevgi ve fedakarlıklarıyla mutluluk ve huzurun adı olduğunu, birçok meslek icra etmenin yanında, çocuklarını geleceğe hazırlayarak toplumsal değer ürettiğini ve tüm toplumun başının tacı olduğunu kaydetti.

Gürsel Baran, "Bu özel günde, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerimiz ve anne olmadığı halde gönlünde anne sevgisini yaşatan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyor, iş dünyası adına sevgi ve saygılarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.