ATO Başkanı Baran'dan "AVM'lerdeki işletmelere kira desteği" talebi Açıklaması - Son Dakika

ATO Başkanı Baran'dan "AVM'lerdeki işletmelere kira desteği" talebi Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlayan yeni normalleşme sürecinde alışveriş merkezlerindeki (AVM) ziyaretçi sayıları ile buralarda geçirilen sürenin azaldığını belirterek, "İşletmeler azalan iş hacminin dikkate alınmasını...

ATO Başkanı Baran'dan

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlayan yeni normalleşme sürecinde alışveriş merkezlerindeki (AVM) ziyaretçi sayıları ile buralarda geçirilen sürenin azaldığını belirterek, "İşletmeler azalan iş hacminin dikkate alınmasını ve kira konusunda destek olunmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.


ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM içinde faaliyet gösteren lokanta, kafe ve restoran işletmelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini ele almak üzere bir araya geldi.

Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgın sürecinin tüm kesimlerin dayanışmasıyla alışacağını bildirdi.

60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesine kayıtlı olup AVM içinde faaliyet gösteren işletmecilerin başta kira olmak üzere bir dizi sorun yaşadığını belirten Baran, şunları kaydetti:

"AVM'lerin de ticari işletme olduğunu ve gelir elde etme zorunluluğunun bulunduğunu biliyoruz. Amacımız bu süreci işletmeler ve çalışanlar açısından en az hasarla atlatmaktır. Ticaret ve istihdamın devamı tüm kesimlerin sorumluluğundadır. Yeni normalleşme sürecinde AVM'lerdeki ziyaretçi sayıları ve buralarda geçirilen süre azaldı. İşletmeler azalan iş hacminin dikkate alınmasını ve kira konusunda destek olunmasını bekliyor."

"AVM'ler ülke ekonomisi için elini taşın altına koydu"

Altaş da konuşmasında, Türkiye'de 436 AVM bulunduğunu, dernek olarak tavsiye niteliğinde kararlar alabildiklerini ifade etti.

Buna karşın farklı uygulamalar olsa da AYD'nin tavsiye kararlarına uyulduğunu vurgulayan Altaş, mart ayı ortasından 11 Mayıs'a kadar kira yükünü AVM'lerin omuzladığını, haziran, temmuz ve ağustos ayları için de değişen oranlarda kira indirimi yapıldığını aktardı.

Altaş, salgının AVM yatırımcılarını da etkilediğine dikkati çekerek, "Dönem para kazanma dönemi değil, ayakta kalma dönemi. Bugüne kadar gerçekleşen uygulamalarda AVM'ler ülke ekonomisi için elini taşın altına koydu, koymaya da devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran'dan 'AVM'lerdeki işletmelere kira desteği' talebi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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