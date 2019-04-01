Son Dakika Haberleri: ATO Başkanı Baran'dan Birlik Beraberlik Mesajı

ATO Başkanı Baran'dan Birlik Beraberlik Mesajı

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yerel seçim sonuçlarının tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Artık ekonomiye odaklanalım. Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemde ekonomimizde katma değerli üretimi sağlayacak yapısal reformları tamamlayalım" dedi.

ATO Başkanı Baran'dan Birlik Beraberlik Mesajı, System.String[]
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yerel seçim sonuçlarının tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Artık ekonomiye odaklanalım. Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemde ekonomimizde katma değerli üretimi sağlayacak yapısal reformları tamamlayalım" dedi.

Baran, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandı. Sonuçların, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçim bittiğine göre, artık ekonomiye odaklanmamız gerekiyor. 2023 hedefleri ile 2051 ve 2071 vizyonu önümüzde duruyor. Ülkemizi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına getirmek için gündemimiz ekonomi olmalı. 4,5 yıl seçimsiz bir dönem yaşayacağız. Bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yapısal dönüşümü sağlayacağımız ve katma değeri yüksek üretim gerçekleştirebilen, ihracat yapan bir ekonomiye dönüşmemiz gerekiyor. Dünyada çok hızlı değişimlerin yaşandığı bu dönemde bizim de bu değişimi yakalamak için ihtiyacımız olan tüm reformları hayata geçirmeliyiz. Türkiye ekonomisinin temel dengeleri yeterince sağlam. Türkiye'yi, küresel ligde hak ettiği konuma getirelim. Daha çok üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalışalım. Tüm Türkiye olarak el ele verip, birlik ve beraberlik içinde olalım." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:36 Kaynak: İHA

Türkiye, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye'nin İlk Komünist İl Belediye Başkanı Oldu CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u Kazandık, Hayırlı Olsun Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 11:50:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ATO Başkanı Baran'dan Birlik Beraberlik Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]