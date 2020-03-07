ATO Başkanı Baran'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATO Başkanı Baran'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

ATO Başkanı Baran'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kadınların hayatın her alanında bilek, yürek ve beyin gücü ile bulunduğu yeri zenginleştirdiğini belirterek, tüm kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

ATO Başkanı Baran'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kadınların hayatın her alanında bilek, yürek ve beyin gücü ile bulunduğu yeri zenginleştirdiğini belirterek, tüm kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Tarihten bu yana kadınların Türk kültüründe de İslam dininde de yerinin çok özel ve önemli olduğuna dikkat çeken Baran, mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Tarihimiz, sanatta, bilimde, ilimde hatta savaş meydanlarında yer almış kadınlarımızın gurur verici hikayeleriyle dolu. Kadınlar hayatın her alanında bilek, yürek ve beyin gücü ile bulunduğu her yeri zenginleştirmektedir. Kadının bu gücü ekonomiden siyasete, sanattan ticarete her alana yayılmıştır. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme hedefi, ancak kadınların ekonominin içinde yer alması ile mümkündür. İş dünyası, siyaset, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Kadınlarımıza fırsat verildiğinde başaramayacakları hiçbir görev olmadığını biliyoruz. Bu vesileyle, vatan savunmasında şehit olan kadınlarımızı minnet ve rahmetle anıyor, şehit anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:56 Kaynak: İHA
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