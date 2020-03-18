ATO Başkanı Baran'dan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ATO Başkanı Baran'dan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine destek - Son Dakika

ATO Başkanı Baran'dan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine destek

6 saat önce

ANKARA Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tedbirler ile ilgili, "Birlik ve beraberlik içinde bu süreci atlatacağımızdan kuşkumuz yok" dedi.

ATO Başkanı Baran'dan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketine destek, System.String[]

ANKARA Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tedbirler ile ilgili, "Birlik ve beraberlik içinde bu süreci atlatacağımızdan kuşkumuz yok" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi ile ilgili açıklama yaptı. ATO Başkanı Baran, tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, iş dünyası ile de istişare edilerek kısa sürede alınan tedbirler ie ilgili olarak, ATO üyeleri adına teşekkürlerini ifade etti.

'6 BİN 362 İŞLETME FAALİYETLERİNE GEÇİCİ OLARAK ARA VERİLDİ'

Baran, açıklamasında, "Birlik ve beraberlik içinde bu süreci atlatacağımızdan kuşkumuz yok. ATO olarak yaptıkları çalışmalarla Ankara'da 66 bin kişiye istihdam sağlayan 6 bin 362 işletmenin faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Bunun yanı sıra üretim ve istihdam sağlayan diğer işletmeler de bu süreçten etkilendi. Bu zorlu süreci hükümetin desteği ile atlatacağız. İşletmelerin finansman ihtiyacını karşılayacak, kredilerini erteleyecek, yeni finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak ve istihdamın devamını sağlayacak düzenlemelerle ihracatçının desteklenmesi ve bazı sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesinin yerinde alınmış tedbirler ve desteklerdir" diye konuştu. Baran, açıklamasında şunları kaydetti;

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağımızdan kuşkumuz yok. İlgili kurum ve kuruluşlara ilettiğimiz üye taleplerimizin karşılık bulması önemliydi. Paketin uygulanma sürecinde sorumlu kurum ve kuruluşlarca hızlı ve esnek davranılması, uygulama talimatlarının net ve anlaşılır hazırlanarak yoruma açık bırakılmaması bu sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır."


Ankara Ticaret Odası, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:41 Kaynak: DHA

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