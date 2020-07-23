ATO Başkanı Baran'dan gençlere "Meslek liselerini tercih edin" çağrısı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tercih yapacak öğrencilere meslek liselerini tercih etmeleri çağrısında bulunarak, "Meslekli ve donanımlı eleman olmanın yolu meslek liselerinden geçiyor. Reel sektörde işsizlikten ziyade mesleksizlik sorunu yaşanıyor. Meslek lisesine devam eden gençlerimiz hayata önde başlıyor." ifadelerini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında, 81 ilde 81 meslek lisesi iş birliği kapsamında imzalanan "Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü" ile ATO'nun da Ankara Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hamisi olduğunu hatırlattı.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki müfredatın üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda ATO tarafından belirlendiğine işaret eden Baran, lisede uçak bakımı, plastik teknolojisi, makine teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi, bilişim teknolojileri, motorlu araçlar teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, motor teknolojisi gibi çağın ihtiyaçlarını karşılayan bölümlerin olduğunu bildirdi.

Baran, LGS sınavında tercih yapacak öğrencilere meslek liselerini tercih etmeleri çağrısında bulunarak, "Meslekli ve donanımlı eleman olmanın yolu meslek liselerinden geçiyor. Reel sektörde işsizlikten ziyade mesleksizlik sorunu yaşanıyor. Meslek lisesine devam eden gençlerimiz hayata önde başlıyor. Mesleki eğitim almış gençlerimiz, ticaret ve sanayimizin sigortasını, ekonomik kalkınma ve başarının temelini oluşturuyor. Gençlerimiz hayata erken atılmış olmanın avantajını yaşarken ülkemizin ekonomisi ve geleceğinde söz sahibi oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

ATO olarak nitelikli iş gücünün ülke ekonomisine katkısını her fırsatta dile getirdiklerini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin yerli ve milli üretim hedefi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığımız mesleki ve teknik eğitime özel önem verdi. Sosyal medyada '#MeslekLiseleriDeğişti' tabelası ile farkındalık oluşturup nitelikli iş gücünün kaynağı olan meslek liselerimizin öneminin altını bir kez daha çizen Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyorum."