ATO Başkanı Baran'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

ATO Başkanı Baran'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı Açıklaması

11.03.2021 13:31
ATO Başkanı Baran'dan

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, her bir kelimesi vatan, bayrak aşkı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni var eden değerlerle dolu olan İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin istiklal mücadelesinin hem simgesi hem de dünyaya ilanı olduğunu bildirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, her bir kelimesi vatan, bayrak aşkı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni var eden değerlerle dolu olan İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin istiklal mücadelesinin hem simgesi hem de dünyaya ilanı olduğunu bildirdi.

Baran, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesinin, bu ruhu gelecek nesillere aktarmak açısından çok isabetli ve önemli olduğunu ifade etti.

Ersoy'un, 100 yıl önce, Türk milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesini İstiklal Marşı ile ebedileştirdiğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Her bir kelimesi vatan, bayrak aşkı ve devletimizi var eden değerlerle dolu olan marşımız, Türk milletinin istiklal mücadelesinin hem simgesi hem de dünyaya ilanıdır. İşgal altındaki topraklardan tam bağımsız bir Türkiye yolunda verdiğimiz mücadelede 'siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın' dizeleriyle yazdığımız kahramanlık destanı, inanç ve azimle tarihin akışını değiştiren büyük bir zaferin ifadesidir."

"Vatan savunması ekonomik cephelerde devam ediyor"

Baran, Türkiye ekonomisini dünyada daha üst sıralara taşımak için verilen mücadelenin de bağımsızlık mücadelesinin bir parçası olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Akif'in de tarif ettiği gibi Türk milletinin kaderinde izmihlale (yıkılma) yer yoktur. Ancak hakkı, istiklal ve hürriyettir. Dün siperlerde yapılan vatan savunması bugün ekonomik cephelerde devam ediyor. Küçük üreticiden, tüccara, sanayiciden esnafa kadar bu cephede mücadele veren tüm neferlerimiz de İstiklal Marşı'nın ruhu içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu önemli günün yıl dönümünde, bize bağımsız bir ülke emanet eden Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü, büyük şair Mehmet Arif Ersoy'u ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, bir asır söylemekten gurur duyduğumuz ve milletimizin binlerce asır boyunca söyleyeceği İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılını kutluyorum."

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Vatan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ATO Başkanı Baran'dan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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