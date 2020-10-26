Son dakika haberleri! ATO'dan KDV ve muhtasar ödemeleri için erteleme çağrısı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Katma Değer Vergisi (KDV) ve muhtasar beyanname ödemelerini yapmak isteyen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mücbir sebep hali devam eden binlerce işletmenin ödemelerinin ertelenmesi için hükümet ve milletvekillerine çağrıda bulundu.

Baran, yazılı açıklamasında, salgından etkilendikleri için mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin yarın dolacağını hatırlattı.

Salgının Türkiye'de ortaya çıkması ve reel sektörü etkilemesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" ile çok sayıda yükümlülüğün ertelendiğini belirten Baran, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan ve salgından etkilenenler ile İçişleri Bakanlığı kararıyla faaliyetlerine ara verilen sektörler için mücbir sebep hali ilan edildiğini anımsattı.

Baran, yaklaşık 2,7 milyon mükellefin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin KDV ve muhtasar beyannamelerinin verilme süresinin her bir dönem için altı ay ertelendiğini ifade ederek ertelenen vergi yükümlülüklerinin son ödeme sürecine girildiğini bildirdi. Baran, şunları kaydetti:

"Nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile KDV beyannameleri için tahakkuk eden vergiler ekim, kasım ve aralık aylarında ödenecek. KDV ve muhtasar beyannameleri için de ödeme süreci 27 Ekim Salı günü yani yarın akşam sona erecek. Ödemesini yapmak isteyen ancak mücbir sebep hali devam eden, ciro yapamayan binlerce işletme, bu ödemelerin taksitlendirilerek tahsil edilmesini bekliyor. Halen TBMM gündeminde yer alan ve Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Torba Yasa Tasarısı Genel Kurul'da görüşülürken, ek bir maddeyle konunun çözüme kavuşturulması reel sektörün geleceğe umutlu bakmasına vesile olacaktır."