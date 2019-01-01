ATO Başkanı Baran'dan Kdv ve Ötv İndirimine Teşekkür

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üyelerinin talebiyle gündeme getirdikleri KDV ve ÖTV indirimlerinin üç ay daha uzatılması kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üyelerinin talebiyle gündeme getirdikleri KDV ve ÖTV indirimlerinin üç ay daha uzatılması kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.



ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanlığı kararı ile gerçekleşen KDV ve ÖTV indirimleri konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Konut, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörlerine yönelik Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi indirimlerinin devamı konusunda ATO üyelerinin talepleri olduğunu hatırlatan Baran, "KDV ve ÖTV indirimleri yerinde ve zamanında alınmış kararla gerçekleştirildi. Konut, beyaz eşya, mobilya ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimizin indirimlerin devamı konusunda talepleri vardı. Hem tüketiciyi hem de üyelerimizi ilgilendiren indirimlerin uzatılması nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum. Ekonominin çarklarını daha hızlandırmak ve istihdamı artırmak için 2019'da da var gücümüzle çalışacağız" dedi.



Baran, yapılan düzenlemeye tarımda kullanılan römorkların ve motosikletin dahil edilmesinin de önemli olduğunu kaydetti. Yapılan vergi indirimlerinin iç talebi artırarak ekonomiye katkı sağlayacağını belirten Baran, makro ekonomik dengeler açısından da olumlu etki oluşturacağını ifade etti. - ANKARA

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