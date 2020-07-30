ATO Başkanı Baran'dan Kurban Bayramı mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bayram sevincinin bu yıl ikinci kez pandemi gölgesinde yaşandığını belirterek, "Korona virüs salgını son bulana kadar mücadelemiz devam edecek. Kısa sürede az hasarla bu dönemi atlatmak için bu bayram da kalben yakın, mesafe olarak uzak duralım" dedi.

ATO Başkanı Baran, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda bayramların sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendiği özel günler olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'nın tüm dünyada korona virüs başta olmak üzere salgın hastalıkların ve her türlü terörün sona erdiği, insanlığın barış ve hoşgörü içinde yaşadığı günlere vesile olmasını diliyorum" dedi.

Korona virüs salgınını en kısa sürede atlatmak için hijyen tedbirlerine kararlılıkla ve kesintisiz biçimde uymak gerektiğini hatırlatan Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl tedbirimizi elden bırakmadan, israf etmeden, paylaşarak, bölüşerek daha güçlü manevi duygularla idrak edeceğimiz bir bayram daha yaşayacağız. Korona virüs salgını son bulana kadar mücadelemiz devam edecek. Kısa sürede az hasarla bu dönemi atlatmak için bu bayramda da kalben yakın, mesafe olarak uzak durmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımızın tedbirli şekilde ekonomik ve sosyal hayatına dönerek, ülkemizin bu zor günleri bir an önce atlatmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bu vesileyle başta kahraman şehitlerimizin aileleri olmak üzere gazilerimiz, bayramı görevleri başında kutlayan askerimiz, çalışarak, üreterek ekonomiye katkı sunan tüm çalışanlarımız, milletimiz ve İslam aleminin bayramını kutluyorum." - ANKARA