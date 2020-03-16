ATO Başkanı Baran'dan 'Ödeme Kolaylığı' talebi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs salgını nedeniyle turizm ve ulaşım başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör olduğunu belirterek; vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep etti.



ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı kasıp kavuran Korona Virüs salgınına ilişkin sürecin Türkiye'de zamanında alınan önlemler sayesinde başarıyla yönetildiğini söyledi. Türkiye'nin bu süreçten en az zararla çıkabilmesi için mevcut üretim ve ticari yapıyı korumaya yönelik tedbirlerin de erkenden alınması gerektiğine dikkat çeken Baran, "Korona Virüs sürecini halkın sağlığı açısından bugüne kadar çok başarılı biçimde yürüten hükümetimizin, işletmelerimizin ayakta kalması için de her türlü tedbiri alarak destek vereceğinden şüphemiz yok" dedi. Baran, dünyada yaşanan ekonomik durgunluktan çıkış sürecinde ticari faaliyetlerin devam ederek istihdamın korunması açısından işletmelerin desteklenmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.



"67 Meslek Komitesi'nin tamamı salgından etkilendi"



Ticarette de üretimde de sınırların tüm dünya olduğuna dikkat çeken Baran, "Tüm dünyada hammadde üreticilerinden, lojistik sağlayıcılarına kadar sektörleri etkileyen süreç Odamızda üyelerimizin temsil edildiği aralarında Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi, Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi, Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi, Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi, Özel Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi, Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi başta olmak üzere 67 meslek komitemizin tamamını etkiledi" diye konuştu. - ANKARA