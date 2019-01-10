ATO Başkanı Baran'dan Serçev Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, serebral palsi hastası çocukların öğrenimlerine devam edebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığının Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) işbirliği ile kurduğu SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini (SERÇEV MTAL)...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, serebral palsi hastası çocukların öğrenimlerine devam edebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığının Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) işbirliği ile kurduğu SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini (SERÇEV MTAL) ziyaret etti.



Baran, ziyarette Türkiye'nin serebral palsi hastası çocuklar için kurulan ilk lisesi SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında Okul Müdürü Dilek Saran'dan bilgi aldı. Merdivenlerinden sıralarına kadar bütün detayları serebral palsi hastası çocuklara uygun olarak düzenlenen SERÇEV MTAL'da çocuklara meslekli yetişmelerine uygun olarak radyo televizyon, bilişim teknolojileri ve tarım alanlarında eğitimler veriliyor.



Normal çocuklarla serebral palsili çocukların bir arada eğitim gördüğü okulda incelemelerde bulunan Baran, özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri desteklemenin önemine dikkat çekti. Eğitimin her insanın en temel hakkı olduğunu kaydeden Baran, "Ayırmaksızın bütün çocuklarımızın topluma, hem de istihdama kazandırılmasını önemsiyorum. Ancak özel eğitimle desteklenmesi gereken çocuklarımız için gösterilen bu çaba ayrıca takdire şayan" dedi.



Baran, "Bizler iş insanları olarak iş yerlerimizi engelli çocuklarımız için imkan yaratıp ekonomiye katkı sağlamaları için iş insanlarının önayak olması gerekiyor. Engelleri aşarak eğitim gören çocuklarımıza iş hayatında yer verelim" şeklinde konuştu.



Okulda çocukların eğitim gördüğü derslikleri gezerek çocuklarla sohbet eden Baran, öğrencilere başarı dileklerini iletti.



SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gürkan'ın da bulunduğu ziyarette ATO Başkanı Baran'a ATO Meclis Üyesi Çetin Çataloğlu eşlik etti. - ANKARA

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