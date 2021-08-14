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ATO Başkanı Baran'dan üyelere, Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı'na başvuru çağrısı - Son Dakika

ATO Başkanı Baran'dan üyelere, Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı'na başvuru çağrısı

14.08.2021 10:54
ATO Başkanı Baran'dan üyelere, Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı'na başvuru çağrısı, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren ATO üyelerini, Ankara Kalkınma Ajansının Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı'na başvuru yapmaya çağırarak, "Kalkınma Ajansımızın bu projesi şehrimizde tıbbi cihaz sektörünün gelişmesi...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren ATO üyelerini, Ankara Kalkınma Ajansının Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı'na başvuru yapmaya çağırarak, "Kalkınma Ajansımızın bu projesi şehrimizde tıbbi cihaz sektörünün gelişmesi için bir fırsattır." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Kalkınma Ajansının, "Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı" kapsamında sektöre 15 milyon lira kaynak kullandıracağını belirterek, teknoloji ve ürün geliştirme kapasitesinin iyileştirilmesiyle üretim ve ticarileştirme kapasitelerinin geliştirilmesi önceliklerine göre sağlanacak kaynağın sektörün gelişimi açısından önemli olduğunu bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sağlık ürünlerinin öneminin tüm dünyada daha iyi anlaşıldığına dikkati çeken Baran, tıbbi cihaz sektörünün stratejik bir sektör olduğunu vurguladı.

Baran, doğrudan insan hayatını esas alan sektörde yerli imalatın artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılmasının önemine işaret ederek, Ankara Kalkınma Ajansının sağlayacağı desteğin sektör için itici güç olacağını belirtti.

Tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren ATO üyelerini programa başvurmaya çağıran Baran, "Kalkınma Ajansımızın bu projesi şehrimizde tıbbi cihaz sektörünün gelişmesi için bir fırsattır. Ankara'nın, verilen bu destekle daha rekabetçi, yenilikçi, sağlıklı ve güçlü bir yapıya kavuşacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Türkiye'nin sağlık sektöründeki başarısının Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde daha net görüldüğünü ve bu başarıda ülkenin tıbbi cihaz üretebilmesinin payı olduğunu bildirdi.

ATO Başkanı Baran, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde hızlı hareket kabiliyetine sahip olan sektör sayesinde yerli solunum cihazından maskeye kadar ihtiyaç duyulan birçok tıbbi cihaz ve medikal ürünü dünyadaki farklı noktalara ulaştırdık. Sektörün 1 milyar dolar düzeyinde seyreden ihracat rakamı, salgın sürecinde koruyucu malzemelerin eklenmesiyle 5 milyar dolara yükseldi. Verilen destekler, sektörün üretim kapasitesinin gelişmesini ve sektörün ihracatının 5 milyar dolar düzeyine kalıcı olarak çıkmasını sağlayacaktır."

Baran, Ankara'da tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyüklükleri 250 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen projelerinin yüzde 100 oranında destekleneceğine dikkati çekerek, programdan faydalanmak isteyen işletmelerin 23 Ağustos-23 Eylül döneminde başvuru yapabileceğini bildirdi.

Gürsel Baran, Türkiye, Ankara, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran'dan üyelere, Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı'na başvuru çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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