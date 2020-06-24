ATO Başkanı Baran'dan yeme içme sektörü için denetim önerisi Açıklaması - Son Dakika

ATO Başkanı Baran'dan yeme içme sektörü için denetim önerisi Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, vatandaşların güvenli biçimde sosyal hayata katılmaları ve yeme içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerini etkili ve sağlıklı biçimde sürdürebilmesi açısından işletmelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinin...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, vatandaşların güvenli biçimde sosyal hayata katılmaları ve yeme içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerini etkili ve sağlıklı biçimde sürdürebilmesi açısından işletmelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinin oluşturulacak ayrı ekipler tarafından yapılması önerisinde bulundu.

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ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi'ne kayıtlı lokanta, kafe ve restoran işletmecileri Baran'ı makamında ziyaret ederek, normalleşme sürecinde yaşadıkları sorunları aktardı.

Yeme içme sektöründe yer alan işletmelerin ayrı ruhsatlarla faaliyet gösterdiği belirtilen görüşmede, koronavirüs tedbirleri konusunda denetimlerin Sağlık ile Tarım ve Orman bakanlıkları ekipleriyle emniyet güçleri tarafından yapılmasının uygulama farklılıklarına neden olduğu ifade edildi.

Ziyarette lokanta, kafe ve restoran işletmecilerinin sorunlarını ve görüşlerini dinleyen Baran, yeni normalleşme sürecinde vatandaşların sosyal hayata dahil olmalarının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için önem taşıdığını vurguladı.

Vatandaşların güvenli biçimde sosyal hayata katılmaları ve işletmelerin faaliyetlerini etkili ve sağlıklı biçimde sürdürebilmesi açısından işletmelerin Kovid-19 için oluşturulan ayrı ekipler tarafından denetlenmesi önerisinde bulunan Baran, şunları kaydetti:

"Başkentte faaliyet gösteren restoran, lokanta ve kafe işletmeleri ayrı kurumlar tarafından denetleniyor. Bu denetimler Kovid-19 tedbirleri nedeniyle zor günler yaşayan işletmeler için tedirginlik verici hale gelebiliyor. Yeni normalleşme sürecinde amacımız salgına karşı önlemler alarak sosyal hayatın sürmesi ve ekonominin çarklarının dönmesidir. Bu nedenle yeme içme sektöründe bulunan işletmelere Kovid-19 denetimleri bu konuda uzmanlaşmış ayrı ekipler tarafından gerçekleştirilmeli."

Baran, bu denetimlerin sonucunda da hijyen tedbirlerine azami şekilde uyan işletmelere uygunlukları konusunda mavi bayrak uygulamasında olduğu gibi bir işaret verilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu hem vatandaşların güvenle sosyal hayata katılmalarına hem de işletmelerimizin etkili bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlar. Koronavirüs uzmanı ekiplerin yapacağı denetimlerle hem vatandaşın içi rahat eder hem de işletmelerimizin aldığı önlemler sağlıklı bir şekilde denetlenmiş olur." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran'dan yeme içme sektörü için denetim önerisi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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