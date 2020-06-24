ATO Başkanı Baran'dan yeme içme sektörü için denetim önerisi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, vatandaşların güvenli biçimde sosyal hayata katılmaları ve işletmelerin faaliyetlerini etkili ve sağlıklı biçimde sürdürebilmesi açısından işletmelerde Covid-19 denetimlerinin oluşturulacak ayrı ekipler tarafından yapılması önerisinde bulundu. Baran, "Yeme içme sektöründe bulunan işletmelere COVID-19 denetimleri, bu konuda uzmanlaşmış ayrı ekipler tarafından gerçekleştirilmeli" dedi.



ATO'nun 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesine kayıtlı lokanta, kafe ve restoran işletmecileri, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret ederek, yeni normalleşme sürecinde yaşadıkları sorunları aktardı. Yeme içme sektöründe yer alan işletmelerin ayrı ruhsatlarla faaliyet gösterdiği belirtilen görüşmede, korona virüs tedbirleri konusunda denetimlerin Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ile emniyet güçleri olmak üzere ayrı kurumlar tarafından yapılmasının uygulama farklılıklarına neden olduğu belirtildi.



Ziyarette lokanta, kafe ve restoran işletmecilerinin sorunlarını ve görüşlerini dinleyen Baran, yeni normalleşme sürecinde vatandaşların sosyal hayata dahil olmalarının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için önem taşıdığını söyledi. Baran, vatandaşların güvenli biçimde sosyal hayata katılmaları ve işletmelerin faaliyetlerini etkili ve sağlıklı biçimde sürdürebilmesi açısından işletmelerin korona virüs için oluşturulan ayrı ekipler tarafından denetlenmesi önerisinde bulundu. Baran, şunları söyledi:



"Başkent'te faaliyet gösteren restoran, lokanta ve kafe işletmeleri halen Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, emniyet güçleri olmak üzere ayrı kurumlar tarafından denetleniyor. Bu denetimler korona virüs tedbirleri nedeniyle zor günler yaşayan işletmeler için tedirginlik verici hale gelebiliyor. Yeni normalleşme sürecinde amacımız salgına karşı önlemler alarak sosyal hayatın sürmesi ve ekonominin çarklarının dönmesidir. Bu nedenle yeme içme sektöründe bulunan işletmelere Covid-19 denetimleri, bu konuda uzmanlaşmış ayrı ekipler tarafından gerçekleştirilmeli. Bu denetimlerin sonucunda da hijyen tedbirlerine azami şekilde uyan işletmelere uygunlukları konusunda mavi bayrak uygulamasında olduğu gibi bir işaret verilmeli. Bu hem vatandaşların güvenle sosyal hayata katılmalarına hem de işletmelerimizin etkili bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlar." - ANKARA