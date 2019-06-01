ATO Başkanı Baran, Duatepe yarışmasında dereceye giren öğrencilerle buluştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oda tarafından Polatlı Duatepe'ye götürülen öğrenciler arasından Milli Eğitim İl Müdürlüğünün düzenlediği resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oda tarafından Polatlı Duatepe'ye götürülen öğrenciler arasından Milli Eğitim İl Müdürlüğünün düzenlediği resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, 14 yılda 35 bin öğrenciyi Çanakkale'ye götüren ATO, Milli Mücadele'nin daha iyi anlaşılması için Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı Polatlı Duatepe'ye 3 bin öğrenci gönderdi.

Ankara Milli Eğitim İl Müdürlüğü de Duatepe, Sakarya Zafer Anıtı ve Şehitlik ziyareti gerçekleştiren, ardından da Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim tesislerini gezen öğrenciler arasında "Duatepe Yeniden Diriliş" adı altında resim ve şiir yarışması düzenledi.

Resim ve şiir yarışmalarında 2. ve 3. olan öğrenciler, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Duatepe Yeniden Diriliş programı ile öğrencilerin tarih kitaplarında öğrendiklerini yerinde görerek pekiştirmelerini istediklerini aktararak, "Umarım yavrularımızın tarih bilinci artmıştır. Duatepe Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktasıdır. Çocuklarımız atalarının bu toprakları kanlarıyla nasıl vatan yaptığını bilsinler. Sadece Ankara'dan değil Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin Duatepe'ye gelmesini ve savaşın tarihini yerinde öğrenmesini istiyoruz. Milli Mücadele'nin 100. yılında Duatepe adını ek hizmet binamıza vererek, şehitlerimize hürmetimizi ifade etmek istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmada ikinci ve üçüncü olan öğrenciler, tablet hediyelerini ATO Başkanı Baran'ın elinden aldı. Ziyarette öğrencilere İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Abdurraman Tülüce ve Mehmet Çalışkan ile öğrencilerin okul müdür, müdür yardımcıları ve aileleri eşlik etti.

Yarışmada birinci seçilen öğrenilere ise ödülleri, 9 Mayıs'ta ATO tarafından düzenlenen Ankara'nın En'leri Ödül Töreni sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından verilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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