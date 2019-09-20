ATO Başkanı Baran: "Dünyada coğrafi işaretli ürünler 200 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünyada coğrafi işaretli ürünlerin 200 milyar dolarlık bir pazar oluşturduğunu belirterek, " Türkiye'nin yöresel ve geleneksel ürünleri bu pazardan hak ettiği payı alacak" dedi.



Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" çerçevesinde düzenlenen "Anadolu'dan dünyaya" resepsiyonuna büyükelçiler ve diplomatik misyon temsilcileri ile oda ve borsa başkanları katıldı. Resepsiyonda çeşitli etkinlikler düzenlenirken, oyun havalarına yabancı misyon temsilcilerin katılması dikkat çekti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en kapsamlı "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nin yüksek bir katılımla gerçekleştiğini, zirvenin gerçekleştirilmesinde Ankara'daki büyükelçiliklerin ve diplomatik misyon temsilcilerinin çok büyük rolü olduğunu belirtti. Birçok ülkenin büyükelçiliklerinin Coğrafi İşaretli Ürünler Fuarı'nda stant açtığını ifade eden Baran, şöyle konuştu:



"Coğrafi işaretli ürünleri ekonominin ve uluslararası ticaretin konusu haline getirmek istiyoruz. Zirveyi düzenlerken öncelikli olarak farkındalık oluşturmak istedik. Bu farkındalığı sağladığımızı düşünüyorum. Yöresel ürünlerimizin ekonomik değer haline dönüştürülmesi uzun bir yolculuk. Bu yolculuğun önemli bir parçası ise Ankaramızın ekonominin de başkenti haline dönüşmesi."



"Dünyada coğrafi işaretli ürünler 200 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor"



Dünyadaki coğrafi işaretli ürünlerin pazarının önemine vurgu yapan Baran, sözlerine şöyle devam etti:



"Dünyada coğrafi işaretli ürünler 200 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor. Türkiye'nin yöresel ve geleneksel ürünleri bu pazardan hak ettiği payı alacak. Katma değer ve istihdam yaratan, üretici gelirlerini yükselten coğrafi işaret, tarımsal üretimi teşvik ederek kırsal nüfusu yerinde tutuyor." - ANKARA