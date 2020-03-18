ATO Başkanı Baran, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden memnun - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinden memnun - Son Dakika Ekonomi

ATO Başkanı Baran, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden memnun

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketinin üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacağını bildirdi.

ATO Başkanı Baran,

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketinin üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacağını bildirdi.

Baran, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişikin yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin ekonomiye zarar vermemesi için hükümetin, iş dünyası ile de istişare ederek kısa sürede tedbir paketi açıklamasının çok önemli olduğunu belirtti.

Salgına önlem olarak hizmet sektörünü kapsayan iş alanlarında işletmelerin kapandığını hatırlatan Baran, ATO olarak yaptıkları çalışmalarla Ankara'da 66 bin kişiye istihdam sağlayan 6 bin 362 işletmenin faaliyetlerine geçici olarak ara verildiğini ifade etti.

Baran, üretim ve istihdam sağlayan diğer işletmelerin bu süreçten etkilendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketi üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır. Birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağımızdan kuşkumuz yok. İlgili kurum ve kuruluşlara ilettiğimiz üye taleplerimizin karşılık bulması önemliydi. Paketin uygulanma sürecinde sorumlu kurum ve kuruluşlarca hızlı ve esnek davranılması, uygulama talimatlarının net ve anlaşılır hazırlanarak yoruma açık bırakılmaması bu sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır."

Ankara Ticaret Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:40 Kaynak: AA

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