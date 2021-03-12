Son dakika haber: ATO Başkanı Baran: "Ekonomi Reform Paketi ile Türkiye yeni bir sıçrama gerçekleştirecektir" - Son Dakika

Son dakika haber: ATO Başkanı Baran: "Ekonomi Reform Paketi ile Türkiye yeni bir sıçrama gerçekleştirecektir"

12.03.2021 18:23
Son dakika haber: ATO Başkanı Baran:

Son dakika ekonomi haberi... Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nin Türkiye'nin geleceği için ümit verdiğini belirterek, "Türkiye, reform paketi içindeki dönüşümleri temel alarak bu zemin üzerinde üretim, yatırım, istihdam...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nin Türkiye'nin geleceği için ümit verdiğini belirterek, "Türkiye, reform paketi içindeki dönüşümleri temel alarak bu zemin üzerinde üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta yeni bir sıçrama gerçekleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, reform paketinin "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü"nde açıklanmasının anlamlı olduğuna dikkati çekti.

"Atalarımızın cephelerde verdiği mücadele, bizi bağımsızlığa kavuşturdu. Bugün de o mücadelenin devamı ekonomik cephede gerçekleştiriliyor." ifadesini kullanan Baran, paketin, Türkiye ekonomisini yerli ve milli bir ekonomi olarak güçlü, güvenli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturmayı amaçladığını ve ülkeyi bu hedeflere ulaştırabilecek bir yapıda olduğunu vurguladı.

Reform paketiyle Türkiye'nin güçlü yönlerinin öne çıkarılması ve sorunlarına gerçekçi çözümler sunulmasının, ülkenin geleceği için ümit verdiğini belirten Baran şunları kaydetti:

"Türkiye, reform paketi içindeki dönüşümleri temel alarak bu zemin üzerinde üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta yeni bir sıçrama gerçekleştirecektir. Paketin içinde enflasyonla ve cari açıkla mücadele ile mali disiplini içeren makroekonomik istikrarın yer alması önemli. Yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan reel sektör uzun vadeli planlama yapmak, bunun için de önünü görmek istiyor. Paketteki düzenlemeler reel sektörün ihtiyacı olan güveni sağlaması açısından önemli."

Baran, Ekonomi Reform Paketi'nin sermaye piyasalarının güçlendirilmesi, yerli ve yabancı yatırımın, üretimin, ihracatın ve istihdamın artması açısından büyük fayda sağlayacağına dikkati çekti.

Türkiye'nin genç nüfusunun bir avantaj olduğunu ve bunu etkin kullanmanın yolunun üretim ekonomisinden geçtiğini vurgulayan Baran şu ifadeleri kullandı:

"Üretimde yapısal dönüşümü teşvik edecek yeni adımlar atılmasını önemli buluyorum. Bu reform paketindeki düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye'nin, dünyanın ham madde üretim merkezi ve lojistik üssü olarak yükselen bir yıldız haline gelebileceğine inanıyoruz. ATO olarak önerdiğimiz, vergi politikalarının sadeleştirilmesi gibi bazı konuların da pakette yer almasından memnuniyet duyduk. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile tüm ekonomi yönetimine teşekkür ediyorum."

Baran, 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulması ve beyan yükümlülüğünün kaldırılmasının, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ekonomik yansımalarının yaşandığı bu süreçte doğru bir yaklaşım olduğunu belirterek bu muafiyetin esnaf-tacir ayrımına bakılmaksızın uygulanmasını beklediklerini aktardı.

Son dakika haber: ATO Başkanı Baran: Ekonomi Reform Paketi ile Türkiye yeni bir sıçrama gerçekleştirecektir

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Reform, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: ATO Başkanı Baran: 'Ekonomi Reform Paketi ile Türkiye yeni bir sıçrama gerçekleştirecektir' - Son Dakika Ekonomi


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