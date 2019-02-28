Son Dakika Haberleri: ATO Başkanı Baran: "Esenboğa'ya Metro Kızılay'dan Gitmeli"

ATO Başkanı Baran: "Esenboğa'ya Metro Kızılay'dan Gitmeli"

2 saat önce

ATO Başkanı Gürsel Baran, Esenboğa Havaalanı metro ulaşım hattı projesine ilişkin, "Keçiören üzerinden yapılması düşünülen metro hattının şehir merkezi Kızılay üzerinden direkt uygulanmasını istiyoruz.

ATO Başkanı Baran:
ATO Başkanı Gürsel Baran, Esenboğa Havaalanı metro ulaşım hattı projesine ilişkin, "Keçiören üzerinden yapılması düşünülen metro hattının şehir merkezi Kızılay üzerinden direkt uygulanmasını istiyoruz. Bu hattın Ulus-Kızılay'dan başlayıp, Siteler'den, Aydınlıkevler'den, Hasköy'den ve oradan fuar alanı ve havaalanına bağlanmasını arzu ediyorum" dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 28. Dönem 11. Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. ATO Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ATO Başkanı Baran, kantin işletmecilerinin kira artışı sorununa ilişkin bir yönetmelik çıktığını ve yönetmeliğin kantin işletmecilerini rahatlattığını söyledi. İlgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilen "TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası"nı da değerlendiren Baran, "Üretim ve istihdam hepimiz için çok önemli. Hepimiz istihdam seferberliğine destek verelim" dedi.

Baran, devletin verdiği desteklere ilişkin bilgi sahibi olunması açısından "ATO Devlet Destekleri Bilgilendirme Kitabı" çıkarıldığını anımsattı. Baran, Ankara'da yapılmaya başlanılan fuar alanına ilişkin başta ulaşım olmak üzere bir takım sorunlar olduğunu da belirtti. Esenboğa Havaalanı metro ulaşım hattı projesine dair değerlendirme yapan Baran, "Keçiören üzerinden yapılması düşünülen metro hattının şehir merkezi Kızılay üzerinden direkt uygulanmasını istiyoruz. Bu hattın Ulus-Kızılay'dan başlayıp, Siteler'den, Aydınlıkevler'den, Hasköy'den ve oradan fuar alanı ve havaalanına bağlanmasını arzu ediyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:58 Kaynak: İHA

Keçiören, Ankara Ticaret Odası, Kızılay, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi

Son Dakika! Balçova Belediye Başkanı ve CHP Adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın Adaylığı, İtiraz Üzerine Düşürüldü Kaçak Yapıların Yıkımında Vatandaşlar Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 17:01:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ATO Başkanı Baran: "Esenboğa'ya Metro Kızılay'dan Gitmeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]