ATO Başkanı Baran Etimesgut'taki Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

ATO Başkanı Baran Etimesgut'taki Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti

25.05.2021 13:18
ATO Başkanı Baran Etimesgut'taki Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Gürsel Baran, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in projesi olarak inşa edilen Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Gürsel Baran, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in projesi olarak inşa edilen Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran'a, Enver Demirel de eşlik etti.

Baran, Merkez'deki, engellilerin gelişimine, ailelerinin de sosyalleşmesine katkı sağlayan hobi ve meslek edindirme amacıyla açılan, bilgisayar laboratuvarı, matbaa ve ciltleme, mum-sabun üretimi, ahşap mobilya, seramik ve çömlek, halı kilim, müzik, resim, yemek, mozaik ve bilim atölyelerini gezdi.

Engelli bireyler ve aileleriyle sohbet eden Baran, Demirel'den de 19 bin metrekare alana kurulan Merkez'le ilgili bilgi aldı.

Baran, ailelerinin cenaze ve düğün gibi etkinliklere giderken engelli bireylerini bir hafta süreyle bırakabilecekleri, konaklama imkanı sağlayan tesisin, engelli bireyler ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak, onların toplumsal hayata katılımını sağlamak için her konunun en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Demirel bir merkezden ziyade hazine niteliğinde bir eser inşa etmiş. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini gezmenin gururu içindeyim. Bu merkezde engel yok. Engelleri aşmaya önce kendimizden başlamamız lazım. Daha duyarlı ve gelişmiş bir toplum için engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırma misyonu edinmeliyiz."

Baran'a, ziyaretinde, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi üyeleri de eşlik etti.

Heyet, yapımı devam eden Türk Tarih Parkı ve Müzesi'ni de inceledi

Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ATO Başkanı Baran Etimesgut'taki Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uzun çalışma saatleri öldürüyor! Felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riski artıyor Uzun çalışma saatleri öldürüyor! Felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riski artıyor Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu'na, oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu'na, oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor Mervenur'u iple boğup streçle saran cani, cinayetin detaylarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım Mervenur'u iple boğup streçle saran cani, cinayetin detaylarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte

Son Dakika Haberleri
14:26 Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor?
14:18 Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti
13:54 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz
13:53 Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı
13:50 Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti
13:49 Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı
13:16 Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek
13:08 Erdoğan'dan, Biden ile görüşmesine günler kala yeni hamle! 20 büyük ABD şirketiyle Türkiye'ye yatırımları görüşecek
13:07 Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenlendi! PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü
13:06 Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım
Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor? Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor?         
14:26
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı         
13:57
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı         
13:49
Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek         
13:16
Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım         
13:06
Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı         
11:51
Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı         
11:04
Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir         
11:00
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı         
10:58
Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı         
10:14
2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var         
10:10
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 14:34:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ATO Başkanı Baran Etimesgut'taki Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement