ATO Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Filipinler'in, nüfusu ve dinamik ekonomisiyle Türkiye için değerli bir pazar haline gelmekte olduğunu ifade etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, Filipinler'in, Asya-Pasifik bölgesinin en önemli pazarlarından olduğunu belirterek, bu ülkeyle ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek istediklerini kaydetti.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2019 itibariyle yaklaşık 250 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu rakamın, iki ülkenin menfaatine olacak şekilde yükseltilmesi için ATO olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Filipinler, nüfusu ve dinamik ekonomisiyle Türkiye için değerli bir pazar haline geliyor. Gelecek yıllarda 175 milyar dolar değerinde 75 büyük projeyi yapmak isteyen Filipinler ile ticaret hacmimizi daha yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum."

Büyükelçi Hernandez de Türkiye ile ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediklerini ifade ederek, Türk inşaat sektörü temsilcilerini, ülkelerinde yatırım yapmaya davet etti.

Filipinler'in Türkiye'den yaptığı savunma sanayisi ithalatına da değinen Hernandez, "Savunma sektöründeki hareketlilik, ilişkilerimizin istediğimiz noktaya kaydığını gösteriyor. Umuyoruz ki savunmada başlayan bu hareketlilik diğer sektörlere de yansır." ifadelerini kullandı.