ATO Başkanı Baran: "Hizmet sektörünün HES kodu ile faaliyete geçmesini bekliyoruz" - Son Dakika

ATO Başkanı Baran: "Hizmet sektörünün HES kodu ile faaliyete geçmesini bekliyoruz"

12.01.2021 12:09
ATO Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Vaka sayısının düşmesi ve aşılamanın başlamasıyla hizmet sektörünün HES kodu ile faaliyete geçmesi konusunda olumlu gelişme yaşanmasını bekliyoruz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Vaka sayısının düşmesi ve aşılamanın başlamasıyla hizmet sektörünün HES kodu ile faaliyete geçmesi konusunda olumlu gelişme yaşanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (OSİAD), "OSİAD Sohbetleri" programına çevrim içi katıldı.

Burada yaptığı konuşmada sağlıktan ticarete kadar her alanda ezberlerin bozulduğu yeni tip koronavirüs salgını sürecinde en çok hizmet sektörünün zarar gördüğünü belirten Baran, "Vaka sayısının düşmesi ve aşılamanın başlamasıyla hizmet sektörünün HES kodu ile faaliyete geçmesi konusunda olumlu gelişme yaşanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, salgın döneminde ATO üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması için gereken her adımı attıklarını vurgulayarak, bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Resmi makamlarca tebliğ edilen her türlü bilgiyi komitelerle paylaştık. Ayrıca 'Üye Destek Masası' kurduk. E-ATO üzerinden verilen 'Oda Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)' ve 'İhale Durum Belgeleri' ile bunların İngilizcelerini 2021 yılı boyunca ücretsiz verme kararı aldık. Üyelerimize maske ve yardım kolileri dağıttık. Nefes Kredisi'nin devreye alınması için çalıştık. 27 Nisan itibarıyla devreye giren Nefes Kredisi'ne en çok katkı yapan Oda olduk. 1 milyar 200 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. Bu krediden yararlanmak için 5 bin 940 üyemiz başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmelerle 4 bin 498 üyemiz toplam 278 milyon liralık kredi kullandı. Cirosu 3 milyon lira ve altında olup da Nefes Kredisi'nden yararlanamayan üyelerimiz için de 'İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Cansuyu Kredisi' devreye alındı."

"1000 ATO üyesi e-ihracat yapacak"

Ticari işletmelerin birçoğunun finansman sıkıntısı yaşadığına işaret eden Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Ziraat Bankası ve Halk Bankası ile yaptığı iş birliği doğrultusunda ATO olarak her iki bankayla da protokol imzaladıklarını bildirdi. Üyelerinin salgın sürecini en az hasarla atlatabilmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirten Baran, "Ziraat Bankamızın Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman Projesi ve Halk Bankamızın Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projeleri ile üyelerimize güvenli ticaret sistemi içinde finansmana erişim imkanı sağladık. İstiyoruz ki üyemiz finansman ve tahsilat riski düşünmeden ticarete odaklanabilsin." ifadelerini kullandı.

Baran, salgın sürecinde iş hacmi düşen üyelerin ve isteyen tüm vatandaşların faydalanabilmesi için çevrim içi eğitim platformu "Ankara Ticaret Akademisi"ni hayata geçirdiklerini bildirdi.

"E-Ticaret ve E- İhracat Seferberliği" projesini başlattıklarını belirten Baran, "Bir yıl içinde 1000 üyemizi, ihtiyacı olan her türlü eğitim ve donanım desteğini vererek e-ticaret ve e-ihracat yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz." bilgisini verdi.

"Türkiye tedarik merkezi olabilir"

Baran, salgının, Türkiye'nin, Çin'in yanı sıra "dünyanın tedarikçisi" olarak kendini konumlandırabileceğini gösterdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyeline, tarihsel birikimine inanıyoruz. Türkiye coğrafi olarak önemli bir konumda. 3-4 saatlik uçuşlarla yaklaşık 40 ülkeye ulaşılabiliyor. Sadece hava yolu açısından değil, demir yolu ulaşımında da önemli bir merkez konumunda. Türkiye üretim yapısını yenileyerek, ithalatın önüne geçebileceği gibi ara mal üretimiyle önemli bir tedarik merkezi haline de gelebilir. İş gücü ile bu pozisyona çok uygun bir ülke."

OSİAD Başkanı ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci de salgın döneminde tedarik zincirlerinin koptuğunu, bu nedenle ham madde temini konusunda sıkıntı yaşandığını ifade etti.

Ankara Ticaret Odası, HES kodu, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran: 'Hizmet sektörünün HES kodu ile faaliyete geçmesini bekliyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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