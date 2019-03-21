Son Dakika Haberleri: ATO Başkanı Baran: "Kdv ve Ötv İndirimlerinin Ekonomiye Katkısı Devam Edecek"

ATO Başkanı Baran: "Kdv ve Ötv İndirimlerinin Ekonomiye Katkısı Devam Edecek"

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, KVD ve ÖTV indirimlerinde sürenin uzatılmasının çok yerinde bir karar olduğunu belirterek, "İndirimlerin işsizliğin azaltılmasına da, ekonominin canlanmasına da katkısı devam edecek" dedi.

ATO Başkanı Baran:
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, KVD ve ÖTV indirimlerinde sürenin uzatılmasının çok yerinde bir karar olduğunu belirterek, "İndirimlerin işsizliğin azaltılmasına da, ekonominin canlanmasına da katkısı devam edecek" dedi. Baran, uzatma kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ATO Başkanı Baran, mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda KDV ve ÖTV indirimlerinin Cumhurbaşkanlığı kararı ile uzatılmasını yazılı bir açıklama yaparak değerlendirdi. KDV ve ÖTV indirimlerinin kamuoyunda olumlu karşılık bulduğunu kaydeden Baran, süre uzatılmasının iç talebe, istihdama pozitif yönde katkı sağlayacağını söyledi. Baran, "KDV ve ÖTV indirimlerinin ekonomiye katkısı devam edecek" dedi.

Ekonominin büyümesinde lokomotif görevi yapan inşaat sektöründeki yavaşlamanın tüm sektörlere yansıdığını anlatan Baran, "Tapu harçlarında ve konutta KDV indiriminin yıl sonuna kadar devam etmesi, sancılı günler yaşayan inşaat ve gayrimenkul sektörünün ivme kazanmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Mobilyada, beyaz eşya, otomobil, ticari araç ve motosiklette KDV ve ÖTV indiriminin devam etmesi kararını da değerlendiren Baran, "Tüm sektörlerde KDV ve ÖTV indiriminin devamı ekonominin canlanmasını sağlayacak yerinde bir karardır. Bu konuda zaten üyelerimizin de talepleri vardı. İndirimlerin enflasyonda düşüş eğiliminin hızlanmasına, istihdamın artmasına ve ekonomik büyümeye olumlu katkısı olacağına inanıyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:49 Kaynak: İHA

Murat Erat, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi
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