ATO Başkanı Baran: "KGF paketi ve BDDK kararları 2021'e umut oldu" - Son Dakika

ATO Başkanı Baran: "KGF paketi ve BDDK kararları 2021'e umut oldu"

08.12.2020 13:40
ATO Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kredi Garanti Fonunun (KGF) hazırladığı destek paketinin ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararlarının 2021'e umut olduğunu ifade etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kredi Garanti Fonunun (KGF) hazırladığı destek paketinin ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararlarının 2021'e umut olduğunu ifade etti.

Baran, yazılı açıklamasında KGF'nin hazırladığı 7,5 milyar liralık destek paketi ile BDDK'nin kredilerin takibe düşme süresini 180 güne çıkaran ve altın ile döviz işlemlerinin bir iş günü valörlü gerçekleştirilmesi uygulamasına son veren kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinin vaka sayılarının artmasıyla daha da ağırlaştığını belirten Baran, "KGF paketi ve BDDK'nin kararları 2021'e umut oldu." ifadesini kullandı.

Baran, KGF'nin Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe ile KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmak hedefiyle destek paketi hazırladığını anımsatarak, Avrupa Yatırım Fonu (AYF) aracılığıyla yürütülen COSME Programı çerçevesinde temin edilen bu kaynağın Türkiye'ye ve ülkenin geleceğine duyulan güvenin göstergesi olduğunu vurguladı.

KGF'nin hazırladığı destek paketinin, salgın nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan KOBİ'ler için 'aşı' niteliği taşıyacağına işaret eden Baran, "Bu aşı, Türkiye ekonomisinin salgının izlerini kısa sürede silerek yeniden kesintisiz büyüme sürecine geçmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Hizmet sektörü pozitif ayrımcılığa tabi tutulmalı"

Baran, söz konusu paket ile finansmanlı üretim, istihdam ve rekabet güçlerinin artırılmasının hedeflendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sanayi sektörü bu süreçte çarklarını döndürürken, hizmet sektörü zor günler yaşıyor. Kısa süre önce açıklanan büyüme verilerinde de rakamsal olarak tabloyu gördük. Gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 60'ı kadarını üreten, istihdam sağlayan hizmet sektörü, KGF desteklerinden yararlanırken pozitif ayrımcılığa tabi tutulmalı, bu destek makul faiz oranıyla kullandırılmalıdır."

Baran, BDDK kararlarının da çok yerinde ve zamanında atılmış adımlar olduğunu vurguladı.

ATO Başkanı Baran: KGF paketi ve BDDK kararları 2021'e umut oldu

Ankara Ticaret Odası, Kredi Garanti Fonu, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ATO Başkanı Baran: 'KGF paketi ve BDDK kararları 2021'e umut oldu' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Büyük endişe! Biden'ın yeni yılda vergi artırımı kararı alması piyasaları allak bullak edebilir Ankara'da hafta sonu uygulanan kısıtlama süresince açık olan işletmelerin alkol satışı yasaklandı "Eşim hamile, borç para arıyorum" diye bağırıp yardım dilenmişti! İnsanları dolandırdığı ortaya çıktı Eski Galatasaraylı Yaser Yıldız kadro dışı kaldı: Yemekleri beğenmeyip dedikodu yapıyor Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si erkek Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor
Ali Koç'tan Mesut Özil sözleri: Transferinin gerçekleşmesi zor gibi görünüyor Ali Koç'tan Mesut Özil sözleri: Transferinin gerçekleşmesi zor gibi görünüyor         
14:32
Hakem kararlarına isyan eden Ali Koç'tan devrim gibi öneri: Milli Piyango gibi belirleyelim Hakem kararlarına isyan eden Ali Koç'tan devrim gibi öneri: Milli Piyango gibi belirleyelim         
14:08
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu         
13:30
İmamoğlu, korona salgınına karşı eve kapanma çağrısını yineledi: Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar İmamoğlu, korona salgınına karşı eve kapanma çağrısını yineledi: Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar         
13:11
Feryatları yürek dağlamıştı! Dört yaşındaki çocuğu tüfekle vuran maganda yakalandı Feryatları yürek dağlamıştı! Dört yaşındaki çocuğu tüfekle vuran maganda yakalandı         
12:06
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı         
11:14
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin         
11:07
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti         
10:24
Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi         
10:22
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 14:38:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ATO Başkanı Baran: "KGF paketi ve BDDK kararları 2021'e umut oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei