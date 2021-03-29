ATO Başkanı Baran, kısa çalışma ödeneği desteğinin devam etmesini istedi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, hizmet sektörü başta olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş hacmi gerileyen ve ciro kaybı yaşanan sektörlere yönelik 31 Mart'ta sona erecek kısa çalışma ödeneği desteğinin devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Baran, yazılı açıklamasında, salgın sürecinde "sosyal koruma kalkanı" kapsamında açıklanan desteklerin, reel sektör ve çalışanlar açısından faydalı olduğunu kaydetti.

Açıldığı halde iş hacmi daralan işletmelerin, geçen bir yılda birikmiş kira, vergi ve diğer ödemelerinin tacirlerin omzunda yük olarak durduğunu belirten Baran, "Pandemi ve buna bağlı olarak vatandaşların sosyal hayata katılma çekingenlikleri devam ederken işletmelerin mali dengesini sağlaması zaman alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, salgın döneminde yaklaşık 33 milyar lira tutarında kısa çalışma ödeneği desteği verildiğini anımsatarak, "Salgından etkilenen sektörlere, bu destek başta olmak üzere teşvik ve istihdam artırıcı desteklerin salgın süreci tamamen son buluncaya kadar devam etmesi hem çalışanlara hem işverene, sonuç olarak ülkemize fayda sağlayacaktır." ifadesini kullandı.